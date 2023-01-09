Цены на автогаз в Украине начали падать

За 6-9 января средняя цена на сжиженный газ на АЗС в Украине уменьшилась на 0,18 грн/л - до 29,16 грн/л. Об этом сообщило отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На АЗС ОККО и WOG автогаз за выходные потерял в цене 0,33 грн/л, подешевев до 29,66 грн/л. На станциях "Авиас", AMIC и "БРСМ-Нефть" стоимость сжиженного газа снизилась на 20 коп/л.

В сетях KLO, UPG, "Рур групп", "Авантаж 7" и "Овис" цена на автогаз упала на 40-88 коп/л.

Смена розничных цен на АЗС с 6 по 9 января, грн/л. Фото: enkorr

В целом цены на горючее продолжают снижаться. На следующую неделю (9-15 января) ожидается, что цены продолжат снижение из-за незначительного спроса и высокого темпа поставок.

Наиболее ощутима динамика цен на рынке автогаза. Там падение цен продолжится и на этой неделе и может достичь 26 грн/л.

Источник фото: ua.depositphotos.com