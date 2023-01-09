Ціни на автогаз в України почали падати

За 6-9 січня середня ціна на скраплений газ на АЗС в Україні зменшилась на 0,18 грн/л — до 29,16 грн/л. Про це повідомило галузеве видання enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На АЗС ОККО і WOG автогаз за вихідні втратив в ціні 0,33 грн/л, подешевшавши до 29,66 грн/л. На станціях "Авіас", AMIC і "БРСМ-Нафта" вартість скрапленого газу знизилася на 20 коп/л.

В мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" і "Овіс" ціна на автогаз впала на 40-88 коп/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 6 по 9 січня, грн/л. Фото: enkorr

Загалом ціни на пальне продовжують знижуватися. На наступний тиждень (9-15 січня) очікується, що ціни продовжать зниження через незначний попит та високий темп поставок.

Найбільш відчутною є динаміка цін на ринку автогазу. Там падіння цін продовжиться і на цьому тижні та може сягнути за 26 грн/л.

Джерело фото: ua.depositphotos.com