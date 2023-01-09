Ціни на пальне продовжують знижуватися через високий темп поставок при низькому попиті

В післяноворічний тиждень(2-8 січня) ціни на пальне в Україні продовжували зниження як в оптовому сегменті, так і На АЗС. На наступний тиждень(9-15 січня) очікується, що ціни продовжать зниження через незначний попит та високий темп поставок.

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Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що в перший тиждень року в напрямку країн Європейського Союзу виїхало багато українських бензовозів. Але пропускні пункти на кордонах працюють нормально за виключенням кордону між Молдовою та Румунією, де є затори та автоцистерни вимушені стояти в черзі по кілька діб.

"Темп поставок дуже високий, запаси пального на АЗС збільшуються, а споживання впало вдвічі. Відповідно трейдери встигають возити з випередженням і ціни в опті за минулий тиждень(2-8 січня) знизилися на 4 грн за літр. Відповідно ціни почали знижуватися і в роздрібному сегменті. Ми знизили ціни на пальне на гривню", - говорить бізнесмен.

Він зазначає, що на поточний тиждень(9-15 січня) ціни в оптовому сегменті продовжать знижуватися поки не стабілізуються, а ціни на АЗС знижуватимуться і надалі.

"На цьому тижні оптовий сегмент опуститься до своєї нижньої межі, а роздріб продовжить зниження ще тиждень або два. Це звісно не стосується заправок преміум-сегмента таких як ОККО або WOG. 5 лютого очікується вступ в дію ембарго ЄС щодо поставок російських нафтопродуктів та перебої з поставками пального в Україну. Тож з середини лютого ціна знову зростатиме", - говорить Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко також говорить, що в післяноворічний тиждень ціни на пальне на зовнішньому ринку рухнули, а темп поставок пального залишається високим. Запаси палива на АЗС ростуть що спричинило падіння цін в опті та на роздрібному ринку.

"На деяких регіональних мережах проливів немає зовсім. Можливо ситуація зміниться на цьому тижні, як ділова активність почне відновлюватися, але не минулому попит був дуже слабким. На роздрібному ринку ми побачили суттєве зниження цін, наприклад столичне KLO знизило ціни на 1,5 грн/л. При цьому рівень поставок дуже значний. Пального завезли якщо не на місяць, то на дві декади точно", - каже експерт.

За його словами, найбільш відчутною є динаміка цін на ринку автогазу. Там падіння цін продовжиться і на цьому тижні та може сягнути за 26 грн/л.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 52 56 29,49 WOG 54 56 29,98 Socar 50,99 57,99 Motto 49,98 54,98 28,28 БРСМ-Нафта 49,99 54 27,49

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ