Цены на горючее продолжают снижаться из-за высокого темпа поставок при низком спросе.

В посленовогоднюю неделю (2-8 января) цены на топливо в Украине продолжали снижение как в оптовом сегменте, так и на АЗС. На следующую неделю (9-15 января) ожидается, что цены продолжат снижение из-за незначительного спроса и высокого темпа поставок.

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Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что в первую неделю года в направлении стран Европейского Союза выехало много украинских бензовозов. Но пропускные пункты на границах работают нормально за исключением границы между Молдовой и Румынией, где пробки и автоцистерны вынуждены стоять в очереди по несколько суток.

"Темп поставок очень высок, запасы горючего на АЗС увеличиваются, а потребление упало вдвое. Соответственно трейдеры успевают возить с опережением и цены в опте за прошлую неделю (2-8 января) снизились на 4 грн за литр. Соответственно, цены начали снижаться и в розничном. сегменте. Мы снизили цены на горючее на гривну", - говорит бизнесмен.

Он отмечает, что на текущую неделю (9-15 января) цены в оптовом сегменте продолжат снижаться пока не стабилизируются, а цены на АЗС будут снижаться и дальше.

"На этой неделе оптовый сегмент опустится до своего нижнего предела, а розница продолжит снижение еще неделю или две. Это, конечно, не касается заправок премиум-сегмента таких как ОККО или WOG. 5 февраля ожидается вступление в действие эмбарго ЕС по поставкам российских нефтепродуктов и перебои с поставками горючего в Украину. Поэтому с середины февраля цена снова будет расти", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко также говорит, что в посленовогоднюю неделю цены на топливо на внешнем рынке рухнули, а темп поставок горючего остается высоким. Запасы топлива на АЗС растут, что привело к падению цен в опте и на розничном рынке.

"На некоторых региональных сетях проливов нет совсем. Возможно, ситуация изменится на этой неделе, как деловая активность начнет восстанавливаться, но не в прошлом спрос был очень слабым. На розничном рынке мы увидели существенное снижение цен, например столичное KLO снизило цены на 1,5 грн/ л. При этом уровень поставок очень значителен. Горючего завезли если не на месяц, то на две декады точно", - говорит эксперт.

По его словам, наиболее ощутима динамика цен на рынке автогаза. Там падение цен продолжится и на этой неделе и может достичь 26 грн/л.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 52 56 29,49 WOG 54 56 29,98 Socar 50,99 57,99 Motto 49,98 54,98 28,28 БРСМ-Нефть 49,99 54 27,49

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев