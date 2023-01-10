В Украине снизилась фактическая цена реализации газа, - Минэкономики

Министерство экономики Украины обнародовало фактическую цену реализации газа в Украине в конце 2022 года. Стоимость энергоносителя составила 26 199,24 гривен за 1 тыс кубометров без НДС, что на 9,2% меньше, чем месяцем ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняем, что в ноябре фактическая цена газа составила 28 855,75 грн за 1 тыс куб, что тогда было на 25% ниже показателя предыдущего месяца, в октябре — 38 295 грн за 1 тыс. куб (-4,1%). При этом в сентябре газ по сравнению с августом прибавил в цене 66%. За первый месяц осени фактическая цена энергоносителя достигла 39 952 грн за 1 тыс куб.

Минэкономики ежемесячно рассчитывает фактическую цену реализации природного газа в соответствии с требованиями подпункта 69.31 пункта 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины для целей реализации положений статьи 252 настоящего Кодекса (Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых).

Для вычисления берут цены, определенные в договорах купли-продажи природного газа с НАК "Нафтогаз Украины", заключенных по результатам закупки природного газа собственной добычи на организованных товарных рынках.

На европейских рынках также наблюдается падение цен на газ. Так, 5 января сообщалось, что цена на газ на нидерландском хабе TTF упала ниже 700 долларов за тысячу кубических метров.

Вместе с этим издание Bloomberg отмечает, что аномально теплая температура воздуха в январе ослабит нагрузку на газохранилища в Европейском союзе, снизит цены на газ и облегчит наполнение европейских газохранилищ перед зимой 2023/2024.

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