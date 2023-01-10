В Україні знизилася фактична ціна реалізації газу, — Мінекономіки

Міністерство економіки України оприлюднило фактичну ціну реалізації газу в Україні наприкінці 2022 року. Вартість енергоносія становила 26 199,24 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 9,2% менше, ніж на місяць раніше.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба відомства.

Уточнюємо, що в листопаді фактична ціна газу становила 28 855,75 грн за 1 тис куб, що тоді було на 25% нижче показника попереднього місяця, у жовтні — 38 295 грн за 1 тис куб (-4,1%). При цьому у вересні газ в порівнянні з серпнем додав у ціні 66%. За перший місяць осені фактична ціна енергоносія досягла 39 952 грн за 1 тис куб.

Зазначимо, що Мінекономіки щомісяця розраховує фактичну ціну реалізації природнього газу відповідно до вимог підпункту 69.31 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України для цілей реалізації положень статті 252 цього Кодексу (Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин).

Для обчислення беруть ціни, визначені у договорах купівлі-продажу природного газу з НАК "Нафтогаз України", укладених за результатом закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках.

На європейських ринках також спостерігається падіння цін на природній газ газ. Так, 5 січня повідомлялося, що ціна на газ на нідерландському хабі TTF впала нижче 700 доларів за тисячу кубічних метрів.

Разом з цим видання Bloomberg зазначає, що аномально тепла температура повітря в січні ослабить навантаження на газосховища в Європейському союзі, знизить ціни на газ та полегшить наповнення європейських газосховищ перед зимою 2023/2024.

Джерело фото: ua.depositphotos.com