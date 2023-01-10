За 2022 рік ціни в Україні виросли майже на 27%: що і на скільки подорожчало

Інфляція на споживчому ринку в грудні порівняно із листопадом становила 0,7%, за 2022 рік у цілому – 26,6%. Про це повідомила пресслужба Державної служби статистики.

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Уточнюється, що базова інфляція в грудні порівняно із листопадом становила 0,8%, за рік у цілому – 22,6%.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби подорожчали на 2,5–0,9%.

Водночас почали дешевшати яйця — на 2,3%. Крім того, продукти переробки зернових, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис втратили в ціні 2,7–0,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%, пояснюють в Держстаті. Одяг і взуття подешевшали на 2,6%: одяг – на 3,0%, взуття – на 2,4%.

В Держстаті також роз'яснили, що зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося у першу чергу через подорожчання амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції – на 1,0%.

Ціни на транспорт піднялися на 1,6%. Основна причина — подорожчання палива та мастил на 3,1%.

Дані: Держстат

Раніше стало відомо, що фрукти в Україні подорожчали вдвічі за рік. Основна причина такого різкого зростання цін — подорожчання імпортної продукції через девальвацію гривні та підвищення вартості логістики внаслідок повномасштабного вторгнення російських агресорів на територію країни.

Крім того, у річному еквіваленті в середньому цитрусові в Україні прибавили в ціні 74%. Найбільше подорожчав лимони — на 146%.