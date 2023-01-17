- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,22%
Все ингредиенты борща значительно изменились в цене.
Об этом свидетельствуют данные свежего "индекса борща" от BRDO.
По состоянию на 13 января, в Украине порция борща на четыре человека, приготовленная по традиционному рецепту, стоит 99,20 грн.
По сравнению с 24 февраля 2022 - 81,84 грн - цена выросла на 21,22%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Все ингредиенты борща значительно изменились в цене.
Больше всего выросла стоимость мяса (+63,67%).
"Ощутимое удорожание мясных продуктов сейчас обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они, в частности, влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию", - говорится в сообщении.
Дальше по шкале подорожания – сметана и морковь.
При этом уменьшилась цена других овощей — картофеля, капусты и свеклы.
Напомним, что по состоянию на 31 августа 2022 для приготовления традиционного борща, объемом на 3,5-4 л, нужно было потратить 144 грн, что на 27% дороже, чем по состоянию на 23 февраля и на 52% дороже, чем в августе 2021 года.