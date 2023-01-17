За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,22%

Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну.

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Про це свідчить свіжий "індекс борщу" від BRDO.

Станом на 13 січня в Україні порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, коштує 99,20 грн.

Порівняно з 24 лютого 2022 року — 81,84 грн – ціна зросла на 21,22 %.

Джерело: BRDO

Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну.

Найбільше зросла вартість м’яса (+63,67%).

"Відчутне здорожчання мясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів’я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію", - йдеться в повідомленні.

Далі за шкалою подорожчання — сметана та морква.

Натомість зменшилась ціна інших овочів — картоплі, капусти та буряка.

Нагадаємо, що станом на 31 серпня 2022 року для приготування традиційного борщу, об’ємом на 3,5-4 л, треба було витратити 144 грн, що на 27% дорожче, ніж станом на 23 лютого та на 52% дорожче, ніж у серпні 2021 року.