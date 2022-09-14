Індекс вартості борщу під час війни зріс на 27%

Станом на 31 серпня 2022 року каструля традиційного борщу, об’ємом на 3,5-4 л, в середньому обійдеться в 144 грн, що на 27% дорожче, ніж станом на 23 лютого та на 52% дорожче, ніж у серпні 2021 року. Про це свідчать результати аналізу, проведеного всеукраїнським сервісом доставки продуктів Zakaz.ua.

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Собівартість такої каструлі борщу без м’яса в середньому становить 58 грн, що на 23% вище від вартості у лютому і на 90% перевищує вартість пісного борщу у серпні 2021 року.

Порівнюючи з минулорічною ціною у серпні, вартість пісного борщу зросла майже вдвічі - на 90%.

Ріпчаста цибуля подорожчала на 114%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг. Аналітики пояснюють, що подорожчання пов’язане зі скороченням виробничих площ під дану культуру і різким зниженням врожаю цибулі.

Картопля у середньому подорожчала на 40%, морква — на 48%, а свинина – на 30%. Ціна на томатну пасту зросла на 54%, станом на 31 серпня продукт коштує в середньому 49,5 грн за 350 г, тоді як у лютому ціна становила лише 32 грн.

"Зазначимо, що на поличках українських супермаркетів спостерігається відчутний дефіцит томатних соусів та пасти. Майже зникла продукція вітчизняних виробників, як-от: "Чумак", "Руна", "Наш продукт", "Помідора" і т.д. Причина на поверхні: Херсонська – область головний виробник помідорів, кетчупів і томатної пасти – знаходиться в окупації", — пояснюють експерти.

Сметана з лютого по серпень додала у ціні 32% та коштує в середньому 36 грн за 400 г у пакетованому вигляді. Найменше з борщового набору подорожчала соняшникова олія – ціна зросла на 7%.

Деякі продукти з "борщового набору" подешевшали — капуста та буряк на 1% та 41% відповідно.

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку України в серпні порівняно з липнем становила 1,1%, з початку року – 19,5%, а порівняно з серпнем 2021 року - 23,8%. Базова інфляція в серпні порівняно з липнем становила 2,1%, а з початку року – 15,1%.

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