Индекс стоимости борща во время войны вырос на 27%

По состоянию на 31 августа 2022 кастрюля традиционного борща, объемом на 3,5-4 л, в среднем обойдется в 144 грн, что на 27% дороже, чем на 23 февраля и на 52% дороже, чем в августе 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа проведенного всеукраинским сервисом доставки продуктов Zakaz.ua.

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Себестоимость такой кастрюли борща без мяса в среднем составляет 58 грн, что на 23% выше стоимости в феврале и на 90% превышает стоимость постного борща в августе 2021 года.

По сравнению с прошлогодней ценой в августе стоимость постного борща выросла почти вдвое - на 90%.

Репчатый лук подорожал на 114%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг. Аналитики объясняют, что удорожание связано с сокращением производственных площадей под данную культуру и резким снижением урожая лука.

Картофель в среднем подорожал на 40%, морковь – на 48%, а свинина – на 30%. Цена на томатную пасту выросла на 54%, по состоянию на 31 августа продукт стоит в среднем 49,5 грн за 350 г, тогда как в феврале цена составляла лишь 32 грн.

"Отметим, что на полках украинских супермаркетов наблюдается ощутимый дефицит томатных соусов и пасты. Почти исчезла продукция отечественных производителей, таких как: "Чумак", "Руна", "Наш продукт", "Помидора" и т.д. Причина на поверхности: Херсонская область главный производитель помидоров, кетчупов и томатной пасты находится в оккупации", — объясняют эксперты.

Сметана с февраля по август прибавила в цене 32% и стоит в среднем 36 грн за 400 г в пакетированном виде. Меньше всего из борщового набора подорожало подсолнечное масло – цена выросла на 7%.

Некоторые продукты из "борщового набора" подешевели - капуста и свекла на 1% и 41% соответственно.

Напомним, по данным Госстата, инфляция на потребительском рынке Украины в августе по сравнению с июлем составила 1,1%, с начала года – 19,5%, а по сравнению с августом 2021 – 23,8%. Базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила 2,1%, а с начала года – 15,1%.

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