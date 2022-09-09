В августе украинцы меньше тратили на еду и топливо, больше – на лекарства, промышленные товары и заведения питания

По сравнению с июлем объемы оплат картами в продуктовых магазинах упали на 4%. Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%.

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Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что украинский бизнес продолжает тренд на безналичность – в августе количество установленных ПриватБанком новых POS-терминалов выросло на 6 тысяч.

Объемы оплат картами в малом бизнесе продолжает расти уже четвертый месяц подряд - в августе малый бизнес и предприниматели продали товаров и услуг за безналичные платежи на 2,1% больше, чем в июле. Безналичный товарооборот в национальных торговых сетях за последний месяц вырос на 1,8%.

По данным статистики ПриватБанка, оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка в августе по сравнению с июлем выросли на 5,5%.

В августе украинцы меньше тратили на продовольствие – по сравнению с июлем объемы оплат картами в продуктовых магазинах упали на 4%. Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%.

Почти на 10% снизились объемы безналичных расходов на горючее. На 4% снизились расходы украинцев на покупку электроники и бытовой техники.

В то же время расходы на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 4%, также украинцы на 3% больше тратили на промышленные товары, одежду и обувь, и на 2,3% больше – на кафе и рестораны.

Напомним, за первые 6 месяцев 2022 украинцы купили антидепрессантов на 496 миллионов гривен, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.