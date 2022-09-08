Спрос на электронику вырос на треть: украинцы чаще всего ищут ноутбуки и смартфоны

В конце лета покупатели стали чаще искать девайсы для обучения и работы, а больше всего тратили на мультимедиа и игры. В целом же цены на технику выросли от 20% по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сообщает OLX.

В этом году украинцы стали чаще искать технику онлайн. По сравнению с августом 2021 года количество поисков на олх в категории "Электроника" выросло на 30%. Больше всего пользователи интересовались телефонами и аксессуарами, техникой для дома и компьютерами.

Среди телефонов, как и в прошлые годы, больше всего поисков пришлось на "яблочные" смартфоны (более 1,25 млн запросов), также в десятку самых популярных товаров вошли китайские бренды телефонов. Из бытовой техники украинцев больше всего интересуют холодильники (264 тыс. поисков), морозильные камеры (82 тыс. поисков) и микроволновые печи. Лидерами поиска среди компьютерной техники стали видеокарты (76 тыс. поисков), мониторы (68 тыс. поисков) и компьютеры (66 тыс. поисков).



В топе поисков техника для обучения и связи

В августе 2022 украинцев стали больше интересовать девайсы для обучения и работы. Вероятно, это связано с тем, что многие учебные заведения и предприятия перешли в онлайн-формат. Так, самой популярной техникой в прошлом месяце стали ноутбуки, вытеснив холодильник – лидера поисков в прошлом году – на третье место по количеству запросов. В целом спрос на лэптопы вырос на 78%. Кроме того, связь приобрела для украинцев еще большее значение: поисковый запрос «iPhone» за последний год вводили более чем вдвое чаще — на 114%.

Как изменились цены и на что тратятся украинцы

Что касается цен на самые популярные товары, то, например, средняя стоимость ноутбука в августе составляла 12640 грн, что на 45% дороже, чем в прошлом. Холодильники подорожали в среднем на 54% - до 6450 грн, телевизоры - на 56% и стоили 3640 грн. А вот средняя стоимость мобильных телефонов наоборот снизилась на 22% и составила 7 400 грн.

При этом по сравнению с прошлым годом больше всего украинцы готовы тратить на мультимедиа и игры. Так, по данным OLX Доставка, самый высокий средний чек покупки в августе был среди следующих товаров:

1. Другая ТВ и видеотехника - 7 430 грн;

2. Мониторы – 5 530 грн;

3. Графические планшеты – 4 610 грн;

4. Игры для ПК – 4 600 грн;

5. Экшн-камеры - 4 490 грн.

В целом в прошлом месяце украинцы в 2,5 раза чаще заказывали электронику. Если в августе 2021 года количество заказов по OLX Доставка составило почти 104 тыс. сделок, то в августе этого года этот показатель увеличился до более чем 274 тыс. заказов.