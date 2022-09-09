Інфляція в Україні в серпні пришвидшилася до 1,1%, в річному вимірі - до 23,8%

Інфляція на споживчому ринку України в серпні порівняно з липнем становила 1,1%, з початку року – 19,5%, а порівняно з серпнем 2021 року - 23,8%. Базова інфляція в серпні порівняно з липнем становила 2,1%, а з початку року – 15,1%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

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Зокрема, найбільше протягом серпня виросли ціни на яйця - відразу на 15,4%, хоча через попереднє здешевшаняя їхній річний ріст склав лише 5,8%. Натомість, найбільше здешевшали в серпні овочі - на 13,9%, хоча загалом за останній рік вони всередньому, навпаки, здорожчали у 2,12 рази.

Ціни на цукор за попередній місяць виросли на 6,4% (за рік - на 22,3%), на фрукти - на 4,8% (за рік - на 28,4%), на рибу - на 3,7% (за рік - на 37%), на м'ясо - на 3% (за рік - на 20,3%).

Відносно невеликим (8,9%) є річний ріст цін на соняшникову олію (за останній місяць вона навіть здешевшала на 0,3%). На алкогольні напої та тютюнові вироби ціни зросли в серпні на 1,2%, а порівняно з серпнем 2021 року - на 20,9%.

Натомість одяг в Україні став минулого місяця дешевше на 1,9% (за рік - на 2,8%), а взуття - на 2,1% (за рік - на 0,8%). Комунальні послуги за рік зросли в ціні в середньому на 3,9%, але за рахунок здешевшання електроенергії на 7,4%. Послуги з утримання житла стали дорожчими на 23,7%, каналізації - на 14,9%, водопостачання - на 12%.

Паливо та мастила в серпні здешевіли на 3,9%, але загалом за останній рік виросли в ціні на 68,1%, вартість проїзду в автотранспорті виросла відповідно на 1,2% та 36,3%. Залізничні ж квитки здорожчали за рік лише на 9%.

Зазначимо, що в липні інфляція склала 0,7%, що стало найменшим показником з початку повномасштабної війни, однак в річному вимірі пришвидшилася до 22,2%.

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