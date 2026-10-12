Нові фінансові сервіси та безготівкові платежі: НБУ визначив напрями співпраці з МФК

НБУ та Міжнародна фінансова корпорація підписали угоду про розвиток цифрових фінансових послуг в Україні до 2029 року. Серед пріоритетів — відкритий банкінг, миттєві платежі та фінансові інновації.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Цифрові фінанси в Україні

Угоду підписали 12 жовтня 2026 року в Бангкоку голова НБУ Андрій Пишний і віцепрезидент МФК у країнах Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Гарсія Мора. Церемонія відбулася під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Основна мета співпраці — зробити фінансовий сектор України сучаснішим, безпечнішим та ефективнішим. Для цього сторони планують сприяти поширенню безготівкових розрахунків, розвитку цифрових фінансових сервісів і підвищенню доступності фінансових продуктів.

Серед пріоритетів - відкритий банкінг і миттєві платежі

Співпраця НБУ та МФК охоплюватиме кілька ключових напрямів. Зокрема, міжнародна фінансова корпорація допомагатиме регулятору вдосконалювати механізми роботи регуляторної пісочниці та відкритого банкінгу, а також розвивати Інноваційний хаб. Окрему увагу приділятимуть аналізу регуляторних і ринкових перешкод, які впливають на фінансову інклюзію.

Ще одним напрямом стане розвиток платіжної інфраструктури. Йдеться про впровадження міжнародних практик у сфері безготівкових розрахунків, зокрема миттєвих платежів, і пошук механізмів, які заохочуватимуть їх використання. Також партнери працюватимуть над посиленням цифрової стійкості фінансових установ.

Крім того, угода передбачає підтримку освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на підвищення обізнаності українців щодо цифрових фінансових послуг, а також розвиток інституційної спроможності.

Співпраця продовжиться без перерви

Проєкт "Цифрове фінансове майбутнє України" розрахований до 2029 року. Він продовжує попередню ініціативу "Розвиток цифрових та фінансових послуг", яка завершилася 31 грудня 2024 року.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, підписання нової угоди стало продовженням співпраці, яка не припинялася після завершення попереднього проєкту. Упродовж 2025–2026 років МФК продовжувала надавати Національному банку експертну підтримку.

Пишний наголосив, що визначені в угоді напрями мають стратегічне значення для України, оскільки сприятимуть формуванню конкурентного та стійкого фінансового сектору відповідно до європейського курсу держави.

У НБУ розраховують, що партнерство з МФК допоможе швидше впроваджувати міжнародний досвід і перетворювати експертні напрацювання на практичні рішення для українського фінансового ринку.

Довідково

Із лютого 2022 року МФК, яка є членом Групи Світового банку, виділила Україні понад 3,2 млрд дол. США, у тому числі більше 1,2 млрд дол. США, залучених від партнерів. Така підтримка є частиною фінансової допомоги Групи Світового банку, у межах якої для України було мобілізовано понад 91 млрд дол. США.