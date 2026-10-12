Новые финансовые сервисы и безналичные платежи НБУ определил направления сотрудничества с МФК

НБУ и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о развитии цифровых финансовых услуг в Украине до 2029 года. Среди приоритетов – открытый банкинг, мгновенные платежи и финансовые инновации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Цифровые финансы в Украине

Соглашение подписали 12 октября 2026 года в Бангкоке глава НБУ Андрей Пышный и вице-президент МФК в странах Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Мора. Церемония состоялась во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основная цель сотрудничества — сделать финансовый сектор Украины более современным, безопасным и эффективным. Для этого стороны намерены способствовать распространению безналичных расчетов, развитию цифровых финансовых сервисов и повышению доступности финансовых продуктов.

Среди приоритетов – открытый банкинг и мгновенные платежи

Сотрудничество НБУ и МФК будет охватывать несколько ключевых направлений. В частности, международная финансовая корпорация будет помогать регулятору усовершенствовать механизмы работы регуляторной песочницы и открытого банкинга, а также развивать Инновационный хаб. Отдельное внимание будет уделено анализу регуляторных и рыночных препятствий, влияющих на финансовую инклюзию.

Еще одним направлением станет развитие платежной инфраструктуры. Речь идет о внедрении международных практик в сфере безналичных расчетов, в частности мгновенных платежей, и поиске механизмов, которые будут поощрять их использование. Также партнеры будут работать над усилением цифровой устойчивости финансовых учреждений.

Кроме того, соглашение предусматривает поддержку образовательных и информационных мероприятий, направленных на повышение осведомленности украинцев о цифровых финансовых услугах, а также развитие институциональной способности.

Сотрудничество продолжится без перерыва

Проект "Цифровое финансовое будущее Украины" рассчитан до 2029 года. Он продолжает предварительную инициативу "Развитие цифровых и финансовых услуг", завершившуюся 31 декабря 2024 года.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, подписание нового соглашения стало продолжением сотрудничества, которое не прекращалось после завершения предыдущего проекта. В течение 2025-2026 годов МФК продолжала оказывать Национальному банку экспертную поддержку.

Пышный отметил, что определенные в соглашении направления имеют стратегическое значение для Украины, поскольку будут способствовать формированию конкурентного и устойчивого финансового сектора в соответствии с европейским курсом государства.

В НБУ рассчитывают, что партнерство с МФК поможет быстрее внедрять международный опыт и превращать экспертные наработки в практические решения для украинского финансового рынка.

Справочно

С февраля 2022 года МФК, являющаяся членом Группы Всемирного банка, выделила Украине более 3,2 млрд дол. США, в том числе более 1,2 млрд. дол. США, привлеченных от партнеров. Такая поддержка является частью финансовой помощи Группы Всемирного банка, в рамках которой для Украины было мобилизовано более 91 млрд долларов. США.