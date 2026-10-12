Український дрон-перехоплювач уперше збив дві реактивні "Герані-5" над Києвом

В Україні випробували новий дрон-перехоплювач, який збив дві російські реактивні “Герані-5”, що летіли на Київ. Розробку створили за участю військових та інженерів, а випробування проводив екіпаж Lasar’s Group.

Як пише Dilo, про це інформує екс-міністр оборони, IT-підприємець Михайло Федоров.

Україна випробувала новий перехоплювач

Розробку створили спільно з Павлом Єлізаровим, військовими та інженерами. Від початку роботи над дроном до перших підтверджених перехоплень минув лише місяць. Бойові випробування проводили екіпажі підрозділу безпілотних систем Lasar’s Group.

Федоров оприлюднив відео, на якому, за його словами, зафіксовано перші підтверджені випадки знищення цілей новим перехоплювачем. Він зазначив, що швидкість дрона дає змогу перехоплювати реактивні безпілотники ще на підльоті до міста.

Розробку планують зробити автономною

За словами Федорова, випробування проходять успішно. Наразі команда вдосконалює технологію та нарощує виробництво перехоплювачів.

Наступна мета - створити повністю автономну систему, здатну самостійно виявляти та перехоплювати російські безпілотники без участі оператора. Також розробники планують розширити бойове застосування дрона, щоб посилити захист більшої кількості українських міст.

Команда готує нові оборонні технології

Новий реактивний перехоплювач є лише одним із проєктів команди. Федоров повідомив, що разом із Павлом Єлізаровим та іншими фахівцями продовжує працювати над оборонними розробками в Україні вже в приватному секторі.

Команда об'єднує українських інженерів, військовий досвід і ресурси для створення нових продуктів і технологій як для захисту повітряного простору, так і для потреб фронту.

За словами Федорова, ключовим завданням залишається розробка технологічних та асиметричних рішень, які допоможуть Україні здобути перевагу над противником і зберегти життя людей.

Нагадаємо, український виробник дронів “Генерал Черешня” розробляє нову версію перехоплювача Bullet для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Дрон планують оснастити кінетичним прискорювачем, а його максимальна швидкість має зрости з 310 до близько 450 км/год.