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Украинский дрон-перехватчик впервые сбил две реактивные "Герани-5" над Киевом

Украинские дроны хотят производить в США
Новый украинский перехватчик уничтожил два реактивных дрона РФ

В Украине опробовали новый дрон-перехватчик, сбивший две российские реактивные "Герани-5", летевшие на Киев. Разработку создали с участием военных и инженеров, а испытание проводил экипаж Lasar's Group.

Как пишет Dilo, об этом информирует экс-министр обороны, IT-предприниматель Михаил Федоров.

Украина опробовала новый перехватчик

Разработку создали совместно с Павлом Елизаревым, военными и инженерами. От начала работы над дроном до первых подтвержденных перехватов прошел всего месяц. Боевые испытания проводились экипажами подразделения беспилотных систем Lasar's Group.

Фёдоров обнародовал видео, на котором, по его словам, зафиксированы первые подтвержденные случаи уничтожения целей новым перехватчиком. Он отметил, что скорость дрона позволяет перехватывать реактивные беспилотники еще на подлете в город.

  • Разработку планируют сделать автономной

По словам Федорова, испытания проходят удачно. Пока команда совершенствует технологию и наращивает производство перехватчиков.

Следующая цель – создать полностью автономную систему, способную самостоятельно обнаруживать и перехватывать российские беспилотники без участия оператора. Также разработчики планируют расширить боевое применение дрона, чтобы усилить защиту большего количества украинских городов.

  • Команда готовит новые оборонные технологии

Новый реактивный перехватчик является одним из проектов команды. Федоров сообщил, что вместе с Павлом Елизаровым и другими специалистами продолжает работать над оборонными разработками в Украине уже в частном секторе.

Команда объединяет украинских инженеров, военный опыт и ресурсы для создания новых продуктов и технологий, как для защиты воздушного пространства, так и для нужд фронта.

По словам Федорова, ключевой задачей остается разработка технологических и асимметричных решений, которые помогут Украине получить преимущество над противником и сохранить жизнь людей.

Напомним, украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика Bullet для борьбы с реактивными российскими шахедами. Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.

Автор:
Ольга Опенько

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