Украина готовит новый перехватчик для реактивных "шахедов": Bullet будет разгоняться до 450 км/ч

Украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика BULLET для борьбы с реактивными российскими шахедами. Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.

Как пишет Dilo, об этом представитель "Генерал Черешня" Андрей Олейник рассказал Defense News.

Украинский дрон-перехватчик Bullet

Представить готовое изделие компания планирует осенью 2026 года.

По его словам, разработчики изменяют конструкцию корпуса Bullet и используют материалы, более устойчивые к высоким температурам. Кроме того, новую версию дрона оснастят кинетическим ускорителем.

Для сравнения, нынешняя версия Bullet, по данным производителя, способна развивать скорость до 310 км/ч. Дрон может находиться в воздухе до 25 минут и работать на высоте до 6 км.

Сотрудничество с STRIX

Работа над перехватчиком для реактивных "шахедов" является общим проектом "Генерал Черешня" и STRIX. О сотрудничестве компании объявили в июне.

Тогда соучредитель "Генерал Черешня" Станислав Гришин сообщал, что разработчики интегрировали в BULLET химический ускоритель STRIX непосредственно в корпус дрона.

Для установки ускорителя конструкцию пришлось доработать: нижнюю часть рамы переделали и усилили, чтобы она выдерживала дополнительные нагрузки.

Новая версия BULLET должна стать ответом на появление в России реактивных беспилотников, нуждающихся в более быстром перехвате. Ожидается, что готовое изделие "Генерал Черешня" представит уже этой осенью.

В июле Украина ввела механизм Drone Deal, позволяющий контролируемый экспорт украинского вооружения и оборонных технологий государствам-партнерам во время военного положения. Формат включает экспорт, совместное производство и привлечение инвестиций в украинский ОПК.