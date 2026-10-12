Автогаз в Україні подорожчав до максимуму з червня: що відбувається з цінами на заправках

Станом на 12 жовтня середня вартість автогазу на українських АЗС зросла до 46,25 грн/л. Це на 2,18 грн/л більше порівняно з ціною на 5 жовтня і є найвищим показником з початку червня 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", в окремих мережах цінники вже сягнули 48,50–48,90 грн/л.

Чому дорожчає автогаз

За словами аналітиків, на ціни впливають затримки постачання та подорожчання пального на зовнішніх ринках. За тиждень гуртова вартість скрапленого газу зросла на 7590 грн/т — до 81 320 грн/т, або приблизно 43,91 грн/л. Від початку жовтня приріст становив 4,50 грн/л.

Через це скоротилася різниця між гуртовою та роздрібною цінами. На 12 жовтня вона становила 2,34 грн/л, що на 2,15 грн/л нижче від рівня початку місяця.

На яких АЗС газ коштує найдорожче

Найбільше за тиждень ціна зросла в мережі SOCAR — на 3,40 грн/л, до 48,61 грн/л. На ОККО автогаз подорожчав на 2,40 грн/л — до 47,90 грн/л. На WOG ціна більше на 1 грн, що є найвищим показником по країні.

На 3 грн/л за тиждень додав автогаз у мережах Green Wave, Rodnik, VostokGaz і "Маркет".

Найнижчі ціни серед зазначених мереж — у "БРСМ-Нафти" в Миколаївській області (43,49 грн/л), "Свої" (43,50 грн/л) та "Катрал" (43,59 грн/л). В державній мережі "Укрнафта" газ коштує 44,90 грн/л, а в UPG — приблизно на гривню дорожче.

Чи купують водії менше газу

За даними аналітиків, співвідношення ціни автогазу до бензину відновилося майже до 52%. Однак це поки не сприяло помітному збільшенню продажів. Порівняно із серпнем реалізація в опитаних мережах змінилася в межах від -5% до +5%, а за рік скоротилася на 6–15%.

Через невелику різницю між гуртовою та роздрібною цінами фахівці ринку очікують подальшого подорожчання автогазу. За їхніми оцінками, ціна на АЗС може перевищити 49 грн/л.

Нагадаємо, у третій декаді вересня, у столичному регіоні автогаз подешевшав із 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т. На торгах внутрішніх виробників 23 вересня середньозважена вартість газу знизилася на 2 673 грн і склала 69 674 грн/т.