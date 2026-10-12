Автогаз в Украине подорожал до максимума с июня: что происходит с ценами на заправках

На 12 октября средняя стоимость автогаза на украинских АЗС выросла до 46,25 грн/л. Это на 2,18 грн/л больше по сравнению с ценой на 5 октября и является самым высоким показателем с начала июня 2026 года.

Как пишет Dilo , об этом сообщает Еnkorr.

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", в отдельных сетях ценники уже достигли 48,50-48,90 грн/л.

Почему дорожает автогаз

По словам аналитиков, на цены влияют задержки поставок и удорожания горючего на внешних рынках. За неделю оптовая стоимость сжиженного газа выросла на 7590 грн/т – до 81 320 грн/т, или примерно 43,91 грн/л. С начала октября прирост составил 4,50 грн/л.

Поэтому сократилась разница между оптовой и розничной ценами . На 12 октября она составляла 2,34 грн/л, что на 2,15 грн/л ниже уровня начала месяца.

На каких АЗС газ стоит дороже всего

Больше всего за неделю цена выросла в сети SOCAR – на 3,40 грн/л, до 48,61 грн/л. На ОККО автогаз подорожал на 2,40 грн/л – до 47,90 грн/л. На WOG цена больше на 1 грн, что является самым высоким показателем по стране.

На 3 грн/л в неделю добавил автогаз в сетях Green Wave, Rodnik, VostokGaz и "Маркет".

Самые низкие цены среди указанных сетей - у "БРСМ-Нефти" в Николаевской области (43,49 грн/л), "Свои" (43,50 грн/л) и "Катрал" (43,59 грн/л). В государственной сети "Укрнафта" газ стоит 44,90 грн/л, а в UPG - примерно на гривну дороже.

Покупают ли водители меньше газа

По данным аналитиков, соотношение цены автогаза к бензину возобновилось почти до 52%. Однако это пока не способствовало заметному увеличению продаж. По сравнению с августом, реализация в опрошенных сетях изменилась в пределах от -5% до +5%, а за год сократилась на 6–15%.

Из-за небольшой разницы между оптовой и розничной ценами специалисты рынка ожидают дальнейшего подорожания автогаза. По их оценкам цена на АЗС может превысить 49 грн/л.

Напомним, в третьей декаде сентября в столичном регионе автогаз подешевел с 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т. На торгах внутренних производителей 23 сентября средневзвешенная стоимость газа снизилась на 2673 грн и составила 69674 грн/т.