Дизельное топливо и автогаз снова подорожали: какие сети АЗС больше всего подняли цены

Отрицательный спрэд между оптовыми и розничными ценами заставляет операторов АЗС повышать стоимость дизельного горючего и сжиженного газа. За день с 28 по 29 июля средняя стоимость дизеля выросла до 89,66 грн/л, а автогаза – до 42,57 грн/л.

Отрицательный спрэд между оптовыми и розничными ценами заставляет операторов АЗС повышать стоимость дизельного горючего и сжиженного газа. За день с 28 по 29 июля средняя стоимость дизеля выросла до 89,66 грн/л, а автогаза – до 42,57 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Стоимость бензина марки А-95 существенно не изменилась и составляет 80,93 грн/л.

Изменение цен в сетях АЗС

Сеть "Авантаж 7" подняла цену дизеля на 4 грн/л до 93,95 грн/л (с начала недели стоимость выросла на 8,50 грн/л). Сети Neftek , BVS и SOCAR установили ценники 93,99 грн/л и по 92,90 грн/л соответственно. Сеть Chipo увеличила стоимость дизеля на 1,20 грн/л до 92,18 грн/л, а автогаза – на 1,04 грн/л до 42,26 грн/л.

Премиальные операторы ОККО и WOG прибавили к стоимости дизеля по 1 грн/л: цена на ОККО составляет 90,90 грн/л, WOG — 91,80 грн/л. WOG также поднял цену автогаза на 1,60 грн/л до 44,50 грн/л, тогда как ОККО оставила его на уровне 42,90 грн/л.

Оператор UPG повысил цены на 1 грн/л на дизель (87,90 грн/л) и автогаз (42,90 грн/л). Похожие ценники на дизель содержат сети "Олас", ZOG и VST . Самое дешевое дизельное топливо зафиксировано в сети UKRNAFTA , оставившей стоимость без изменений. Сеть Brent Oil подняла ценник на дизель на 4 грн/л до 87,95 грн/л.

Цену на автогаз на 1 грн/л увеличили SOCAR (42,76 грн/л), Neftek , Mango , "Автотранс", KLO , AMIC и "Рур групп". Другие сети подняли стоимость автогаза в среднем на 20–50 коп ион на литре .

Сокращение разрыва между сетями

В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2024 году: по состоянию на 29 июля разница между ценами на дизель в премиальных сетях и дискаунтеров сузилась до 90 коп./л (уменьшение на 3 грн/л с начала недели). На бензине и газе этот уровень составляет 4,74 грн/л и 3,88 грн/л соответственно.

Как отмечают аналитики рынка, "стремительное сокращение разрыва между премиальными сетями и дискаунтерами изменяет конфигурацию рынка". При дальнейшем подорожании ресурса в группе большее пространство для пересмотра цен получат премиальные операторы.

Ранее сообщалось, что обстрелы танкеров, сезонная засуха на Дунае и высокий аграрный сезон спровоцировали ажиотаж на рынке дизельного горючего в Украине. Из-за роста логистических расходов цены предложений уже достигают 90-94 грн/л.