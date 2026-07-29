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Предприятия ОПК получили уже более 10 млрд грн льготных кредитов: какие условия финансирования

вооружение
Минобороны расширяет поддержку украинских оружейников / Минобороны

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса получили 167 льготных кредитов на общую сумму более 10 млрд. грн. в рамках государственной программы поддержки от Минобороны. Из общего количества выданных ссуд 12 уже полностью погашено.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Условия и направления финансирования

Предприятия ОПК могут привлекать средства по двум направлениям:

  • до 500 млн грн сроком до пяти лет – на реализацию инвестиционных проектов;
  • до 100 млн грн сроком до трех лет – для пополнения оборотного капитала.

Полученное финансирование направляется на разработку, изготовление, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих.

"Сильный, технологический и устойчивый оборонно-промышленный комплекс – это одна из основ безопасности Украины на будущее", - отметила советница министра Анна Гвоздяр.

Процентные ставки

Процентная ставка для предприятий ОПК по этой программе составляет 5% годовых. Остальную стоимость финансирования компенсирует государство из бюджета.

В ведомстве подчеркнули, что льготное кредитование является частью политики Министерства обороны по поддержке производителей, также охватывающей льготный финансовый лизинг и специальный правовой режим Defence City .

Напомним, ластер оборонных инноваций Brave1 обновил грантовую программу и открыл новые возможности для украинских defense tech-разработчиков. Максимальный объем финансирования одного проекта составляет до 8 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук