ОПК Украины получает доступ к льготному лизингу: избраны первые три банка
Национальное учреждение развития утвердило первые три банка для реализации программы льготного финансового лизинга, направленной на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины. Уполномоченными лизингодателями стали Укрэксимбанк, ПУМБ и МТБ Банк.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Механизм поддержки позволяет предприятиям, имеющим статус критически важных для функционирования экономики в особый период, получать оборудование и транспорт под 5% годовых. Разницу в стоимости финансирования покрывает государственный бюджет.
Советник министра Анна Гвоздяр отметила: "Определение первых уполномоченных лизингодателей означает, что механизм переходит к практической реализации. Лизинг является критически важным инструментом для украинского ОПК, ведь обеспечивает быстрый доступ к оборудованию, позволяет масштабировать производство и усиливает возможность оперативно отвечать на нужды фронта".
Ключевые направления финансирования программы:
- разработка военного вооружения и специальной техники;
- изготовление военной техники и боеприпасов;
- ремонт и модернизация имеющихся вооружений;
- утилизация устаревших видов военной техники
Поддержка предоставляется посредством удешевления лизинговых платежей. Финансирование распространяется на транспорт, технологическое оборудование и другие основные средства, необходимые для производственной деятельности.
Напомним, сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины испытывает беспрецедентную трансформацию. Если в начале полномасштабного вторжения отрасль находилась в глубоком кризисе с объемом производства всего в один миллиард долларов, то за годы войны она продемонстрировала масштабирование в 50 раз.