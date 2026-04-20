Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ОПК Украины получает доступ к льготному лизингу: избраны первые три банка

производство, БТР
Лизинг — ключ к быстрому масштабированию ОПК и потребностям фронта / Министерство обороны Украины

Национальное учреждение развития утвердило первые три банка для реализации программы льготного финансового лизинга, направленной на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины. Уполномоченными лизингодателями стали Укрэксимбанк, ПУМБ и МТБ Банк.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Механизм поддержки позволяет предприятиям, имеющим статус критически важных для функционирования экономики в особый период, получать оборудование и транспорт под 5% годовых. Разницу в стоимости финансирования покрывает государственный бюджет.

Советник министра Анна Гвоздяр отметила: "Определение первых уполномоченных лизингодателей означает, что механизм переходит к практической реализации. Лизинг является критически важным инструментом для украинского ОПК, ведь обеспечивает быстрый доступ к оборудованию, позволяет масштабировать производство и усиливает возможность оперативно отвечать на нужды фронта".

Ключевые направления финансирования программы:

  • разработка военного вооружения и специальной техники;
  • изготовление военной техники и боеприпасов;
  • ремонт и модернизация имеющихся вооружений;
  • утилизация устаревших видов военной техники

Поддержка предоставляется посредством удешевления лизинговых платежей. Финансирование распространяется на транспорт, технологическое оборудование и другие основные средства, необходимые для производственной деятельности.

Напомним, сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины испытывает беспрецедентную трансформацию. Если в начале полномасштабного вторжения отрасль находилась в глубоком кризисе с объемом производства всего в один миллиард долларов, то за годы войны она продемонстрировала масштабирование в 50 раз.

Автор:
Татьяна Ковальчук