ОПК Украины получает доступ к льготному лизингу: избраны первые три банка

Национальное учреждение развития утвердило первые три банка для реализации программы льготного финансового лизинга, направленной на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины. Уполномоченными лизингодателями стали Укрэксимбанк, ПУМБ и МТБ Банк.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Механизм поддержки позволяет предприятиям, имеющим статус критически важных для функционирования экономики в особый период, получать оборудование и транспорт под 5% годовых. Разницу в стоимости финансирования покрывает государственный бюджет.

Советник министра Анна Гвоздяр отметила: "Определение первых уполномоченных лизингодателей означает, что механизм переходит к практической реализации. Лизинг является критически важным инструментом для украинского ОПК, ведь обеспечивает быстрый доступ к оборудованию, позволяет масштабировать производство и усиливает возможность оперативно отвечать на нужды фронта".

Ключевые направления финансирования программы:

разработка военного вооружения и специальной техники;

изготовление военной техники и боеприпасов;

ремонт и модернизация имеющихся вооружений;

утилизация устаревших видов военной техники

Поддержка предоставляется посредством удешевления лизинговых платежей. Финансирование распространяется на транспорт, технологическое оборудование и другие основные средства, необходимые для производственной деятельности.

Напомним, сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины испытывает беспрецедентную трансформацию. Если в начале полномасштабного вторжения отрасль находилась в глубоком кризисе с объемом производства всего в один миллиард долларов, то за годы войны она продемонстрировала масштабирование в 50 раз.