От деградации к мировому лидерству: как украинский ОПК масштабировался в 50 раз
Сегодня оборонно-промышленный комплекс Украины переживает беспрецедентную трансформацию. Если в начале полномасштабного вторжения отрасль находилась в глубоком кризисе с объемом производства всего в один миллиард долларов, то за годы войны она продемонстрировала масштабирование в 50 раз. Из отсталого сектора ОПК превратился в технологический локомотив национальной экономики.
Как сообщает Delo.ua, об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Ключевым инструментом развития стал специальный режим Defence City, который нуждается в совершенствовании в соответствии с запросами рынка.
Стимулы для бизнеса и режим Defence City
Для того чтобы ОПК не останавливался в росте, необходимо изменить подходы к взаимодействию с производителями. Главные акценты, на которые обращает внимание бизнес:
- Снижение "порога входа": упрощение процедур для присоединения новых компаний к режиму Defence City.
- Расширение круга участников: привлечение большего количества частных предприятий, что позволит масштабировать производство.
- Новые стимулы: внедрение дополнительных преференций, которые помогут конструкторским бюро и заводам быстрее запускать новые проекты.
Приоритеты технологического суверенитета
Помимо расширения спецрежима отрасль должна следовать стратегии углубления локализации. Важно переходить от стадии ремонта и обслуживания иностранного оружия к его полноценной сборке, а затем — к модернизации и созданию собственных уникальных образцов.
Также критичным является вопрос кадрового дефицита и финансовой поддержки. Увеличение масштабов кредитования и снижение стоимости ссуд через государственные программы являются необходимыми условиями для того, чтобы отечественные разработки могли конкурировать на внешних рынках как комплексные военные решения.
Напомним, в Украине планируют построить подземный завод по производству компонентов для дронов. Проект реализуется силами отечественной компании Генерал Черешня в партнерстве с хорватской Orqa, что позволит обеспечить стабильность поставок компонентов для беспилотников.