От деградации к мировому лидерству: как украинский ОПК масштабировался в 50 раз

Гетманцев
Как украинский ОПК масштабировался в 50 раз / Forbes

Сегодня оборонно-промышленный комплекс Украины переживает беспрецедентную трансформацию. Если в начале полномасштабного вторжения отрасль находилась в глубоком кризисе с объемом производства всего в один миллиард долларов, то за годы войны она продемонстрировала масштабирование в 50 раз. Из отсталого сектора ОПК превратился в технологический локомотив национальной экономики.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Ключевым инструментом развития стал специальный режим Defence City, который нуждается в совершенствовании в соответствии с запросами рынка.

Стимулы для бизнеса и режим Defence City

Для того чтобы ОПК не останавливался в росте, необходимо изменить подходы к взаимодействию с производителями. Главные акценты, на которые обращает внимание бизнес:

  • Снижение "порога входа": упрощение процедур для присоединения новых компаний к режиму Defence City.
  • Расширение круга участников: привлечение большего количества частных предприятий, что позволит масштабировать производство.
  • Новые стимулы: внедрение дополнительных преференций, которые помогут конструкторским бюро и заводам быстрее запускать новые проекты.

Приоритеты технологического суверенитета

Помимо расширения спецрежима отрасль должна следовать стратегии углубления локализации. Важно переходить от стадии ремонта и обслуживания иностранного оружия к его полноценной сборке, а затем — к модернизации и созданию собственных уникальных образцов.

Также критичным является вопрос кадрового дефицита и финансовой поддержки. Увеличение масштабов кредитования и снижение стоимости ссуд через государственные программы являются необходимыми условиями для того, чтобы отечественные разработки могли конкурировать на внешних рынках как комплексные военные решения.

Напомним, в Украине планируют построить подземный завод по производству компонентов для дронов. Проект реализуется силами отечественной компании Генерал Черешня в партнерстве с хорватской Orqa, что позволит обеспечить стабильность поставок компонентов для беспилотников.

Автор:
Максим Кольц