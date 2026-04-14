Від деградації до світового лідерства: як український ОПК масштабувався у 50 разів

Сьогодні оборонно-промисловий комплекс України переживає безпрецедентну трансформацію. Якщо на початку повномасштабного вторгнення галузь перебувала у глибокій кризі з обсягом виробництва лише в один мільярд доларів, то за роки великої війни вона продемонструвала масштабування у 50 разів. З відсталого сектору ОПК перетворився на технологічний локомотив національної економіки.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Ключовим інструментом розвитку став спеціальний режим Defence City, який наразі потребує вдосконалення відповідно до запитів ринку.

Стимули для бізнесу та режим Defence City

Для того, щоб ОПК не зупинявся у зростанні, необхідно змінити підходи до взаємодії з виробниками. Головні акценти, на які звертає увагу бізнес:

Зниження "порогу входу": спрощення процедур для приєднання нових компаній до режиму Defence City.

Розширення кола учасників: залучення більшої кількості приватних підприємств, що дозволить масштабувати виробництво.

Нові стимули: запровадження додаткових преференцій, які допоможуть конструкторським бюро та заводам швидше запускати нові проєкти.

Пріоритети технологічного суверенітету

Окрім розширення спецрежиму, галузь має слідувати стратегії поглиблення локалізації. Важливо переходити від стадії ремонту та обслуговування іноземної зброї до її повноцінного складання, а згодом — до модернізації та створення власних унікальних зразків.

Також критичним є питання кадрового дефіциту та фінансової підтримки. Збільшення масштабів кредитування та зниження вартості позик через державні програми є необхідними умовами для того, щоб вітчизняні розробки могли конкурувати на зовнішніх ринках як комплексні військові рішення.

Нагадаємо, в Україні планують збудувати підземний завод з виробництва компонентів для дронів. Проєкт реалізується силами вітчизняної компанії "Генерал Черешня" у партнерстві з хорватською Orqa, що дозволить забезпечити стабільність поставок компонентів для безпілотників.