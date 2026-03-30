ОПК Украины вырос в 50 раз с 2022 года, но уперся в финансовые ограничения — Камышин

Украинская оборонно-промышленная отрасль с 2022 года выросла в 50 раз. В 2026 году производственные мощности украинских предприятий позволяют производить вооружение на сумму до 50 млрд долларов, однако сектор сталкивается с ограничениями в виде недостаточного финансирования и контрактирования.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал советник президента по стратегическим вопросам и бывший руководитель Министерства по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью "Форбс".

По оценке Совета оружейников, в 2025 году Украина произвела вооружение на около 12 млрд долларов. Камышин объяснил динамику развития отрасли.

В 2022 году производственные возможности составляли около 1 млрд долларов, и фактический объем производства соответствовал этому уровню. В 2023 году возможности выросли до 3 млрд долларов, и фактическое производство было на том же уровне.

В 2024 году производственные возможности превысили 20 млрд долларов, в то время как объем контрактов составил около 9 млрд долларов. Это был первый год, когда потенциал отрасли превысил государственные бюджетные возможности для закупки.

В 2025 году производственные возможности достигли 35 млрд долларов, однако контрактирование составляло около 12 млрд долларов. На 2026 год украинские производители способны произвести продукции на 50 млрд долларов, однако в настоящее время законтрактовано не более 15 млрд долларов.

Камышин отметил, что в условиях такой диспропорции оценка полного производственного потенциала потеряла практический смысл, поскольку он существенно превышает финансовые возможности государства и партнеров.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс является одним из ключевых драйверов роста валового внутреннего продукта Украины.

Отметим, что в 2025 году украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует одни из самых высоких темпов развития в Европе. Мощности отрасли выросли до 35 млрд долларов против 1 млрд в 2022 году, а количество вооруженных производств достигло 900 предприятий, большинство из которых являются частными.