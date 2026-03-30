Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

50,79

50,59

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ОПК Украины вырос в 50 раз с 2022 года, но уперся в финансовые ограничения — Камышин

Украинская оборонно-промышленная отрасль с 2022 года выросла в 50 раз. В 2026 году производственные мощности украинских предприятий позволяют производить вооружение на сумму до 50 млрд долларов, однако сектор сталкивается с ограничениями в виде недостаточного финансирования и контрактирования.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал советник президента по стратегическим вопросам и бывший руководитель Министерства по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью "Форбс".

По оценке Совета оружейников, в 2025 году Украина произвела вооружение на около 12 млрд долларов. Камышин объяснил динамику развития отрасли.

В 2022 году производственные возможности составляли около 1 млрд долларов, и фактический объем производства соответствовал этому уровню. В 2023 году возможности выросли до 3 млрд долларов, и фактическое производство было на том же уровне.

В 2024 году производственные возможности превысили 20 млрд долларов, в то время как объем контрактов составил около 9 млрд долларов. Это был первый год, когда потенциал отрасли превысил государственные бюджетные возможности для закупки.

В 2025 году производственные возможности достигли 35 млрд долларов, однако контрактирование составляло около 12 млрд долларов. На 2026 год украинские производители способны произвести продукции на 50 млрд долларов, однако в настоящее время законтрактовано не более 15 млрд долларов.

Камышин отметил, что в условиях такой диспропорции оценка полного производственного потенциала потеряла практический смысл, поскольку он существенно превышает финансовые возможности государства и партнеров.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс является одним из ключевых драйверов роста валового внутреннего продукта Украины.

Отметим, что в 2025 году украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует одни из самых высоких темпов развития в Европе. Мощности отрасли выросли до 35 млрд долларов против 1 млрд в 2022 году, а количество вооруженных производств достигло 900 предприятий, большинство из которых являются частными.

Автор:
Татьяна Гойденко