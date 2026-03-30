ОПК України зріс у 50 разів з 2022 року, але вперся у фінансові обмеження — Камишін

Українська оборонно-промислова галузь із 2022 року зросла у 50 разів. У 2026 році виробничі потужності українських підприємств дозволяють виготовляти озброєння на суму до 50 млрд доларів, однак сектор стикається з обмеженнями у вигляді недостатнього фінансування та контрактування.

Як інформує Delo.ua, про це розповів радник президента зі стратегічних питань та колишній керівник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у інтерв’ю "Форбс".

За оцінкою Ради зброярів, у 2025 році Україна виготовила озброєння на близько 12 млрд доларів. Камишін пояснив динаміку розвитку галузі.

У 2022 році виробничі спроможності становили близько 1 млрд доларів, і фактичний обсяг виробництва відповідав цьому рівню. У 2023 році спроможності зросли до 3 млрд доларів, і фактичне виробництво було на тому ж рівні.

У 2024 році виробничі можливості перевищили 20 млрд доларів, тоді як обсяг контрактів становив близько 9 млрд доларів. Це був перший рік, коли потенціал галузі перевищив державні бюджетні можливості на закупівлю.

У 2025 році виробничі спроможності досягли 35 млрд доларів, проте контрактування становило близько 12 млрд доларів. На 2026 рік українські виробники здатні виробити продукції на 50 млрд доларів, однак наразі законтрактовано не більше 15 млрд доларів.

Камишін зазначив, що в умовах такої диспропорції оцінювання повного виробничого потенціалу втратило практичний сенс, оскільки він суттєво перевищує фінансові можливості держави та партнерів.

За його словами, оборонно-промисловий комплекс наразі є одним із ключових драйверів зростання валового внутрішнього продукту України.

Зауважимо, у 2025 році український оборонно-промисловий комплекс демонструє одні з найвищих темпів розвитку в Європі. Потужності галузі зросли до 35 млрд доларів проти 1 млрд у 2022 році, а кількість збройних виробництв досягла 900 підприємств, більшість із яких є приватними.