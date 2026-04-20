ОПК України отримує доступ до пільгового лізингу: обрано перші три банки

Національна установа розвитку затвердила перші три банки для реалізації програми пільгового фінансового лізингу, спрямованої на підтримку оборонно-промислового комплексу України. Уповноваженими лізингодавцями стали Укрексімбанк, ПУМБ та МТБ Банк.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Механізм підтримки дозволяє підприємствам, які мають статус критично важливих для функціонування економіки в особливий період, отримувати обладнання та транспорт під 5% річних. Різницю у вартості фінансування покриває державний бюджет.

Радниця міністра Ганна Гвоздяр зазначила: "Визначення перших уповноважених лізингодавців означає, що механізм переходить до практичної реалізації. Лізинг є критично важливим інструментом для українського ОПК, адже забезпечує швидкий доступ до обладнання, дозволяє масштабувати виробництво та посилює спроможність оперативно відповідати на потреби фронту".

Ключові напрямки фінансування програми:

розробка військового озброєння та спеціальної техніки;

виготовлення військової техніки та боєприпасів;

ремонт та модернізація наявних озброєнь;

утилізація застарілих видів військової техніки.

Підтримка надається через здешевлення лізингових платежів. Фінансування поширюється на транспорт, технологічне устаткування та інші основні засоби, необхідні для виробничої діяльності.

Нагадаємо, наразі оборонно-промисловий комплекс України переживає безпрецедентну трансформацію. Якщо на початку повномасштабного вторгнення галузь перебувала у глибокій кризі з обсягом виробництва лише в один мільярд доларів, то за роки великої війни вона продемонструвала масштабування у 50 разів.