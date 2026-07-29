Підприємства ОПК отримали вже понад 10 млрд грн пільгових кредитів: які умови фінансування

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали 167 пільгових кредитів на загальну суму понад 10 млрд грн у межах державної програми підтримки від Міноборони. Із загальної кількості виданих позик 12 вже повністю погашено.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Умови та напрями фінансування

Підприємства ОПК можуть залучати кошти за двома напрямами:

до 500 млн грн строком до п’яти років — на реалізацію інвестиційних проєктів;

до 100 млн грн строком до трьох років — для поповнення оборотного капіталу.

Отримане фінансування спрямовується на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових.

"Сильний, технологічний і стійкий оборонно-промисловий комплекс – це одна з основ безпеки України на майбутнє", — зазначила радниця міністра Ганна Гвоздяр.

Відсоткові ставки

Відсоткова ставка для підприємств ОПК за цією програмою становить 5% річних. Решту вартості фінансування компенсує держава з бюджету.

У відомстві наголосили, що пільгове кредитування є частиною політики Міністерства оборони з підтримки виробників, яка також охоплює пільговий фінансовий лізинг і спеціальний правовий режим Defence City.

Нагадаємо, кластер оборонних інновацій Brave1 оновив грантову програму та відкрив нові можливості для українських defense tech-розробників. Максимальний обсяг фінансування одного проєкту становить до 8 млн грн.