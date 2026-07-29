Фото харківської фабрики "Філіп Морріс" показали в Сенаті США як приклад атак РФ на американський бізнес в Україні

Під час розгляду в Сенаті США законопроєкту про посилення санкцій проти Росії сенаторка Джин Шахін навела удар по фабриці "Філіп Морріс" у Харкові як приклад російських атак на американський бізнес в Україні.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал "Бізнес.Цензор".

Виступаючи перед сенаторами, Шахін заявила, що Росія тривалий час завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, а також по підприємствах американських компаній, які продовжують працювати в країні.

Під час промови на екрані було продемонстровано фотографію харківського підприємства, пошкодженого внаслідок російської атаки.

"Це рятувальник на фабриці "Філіп Морріс" у Харкові. Вони атакували Coca-Cola, Cargill, Mondelez та інші американські компанії, які стали об'єктами цілеспрямованих ударів", – сказала сенаторка.

За словами Шахін, під час зустрічей із представниками американського бізнесу, який працює в Україні, вони висловлювали переконання, що російські удари по їхніх підприємствах були навмисними.

Сенаторка наголосила, що економічний тиск є одним із ключових інструментів впливу на Кремль, тому Конгрес має підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану.

"Президент Зеленський підтримує цей законопроєкт. Усе, що скорочує доходи Росії, зменшує її здатність продовжувати війну проти України", – зазначила вона, закликавши колег підтримати документ двопартійним голосуванням.

Компанія працює в Україні з 1990-х років та має виробничі потужності в країні. Харківська фабрика не працює з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 29 липня Сенат США підтримав на процедурному голосуванні законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії.