У першому півріччі 2026 року умови для малого та середнього підприємництва в РФ суттєво погіршилися. Кількість нових реєстрацій бізнесу впала до найнижчого рівня за останні 16 років, тоді як закриття компаній майже вдвічі перевищило кількість створених.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

У січні–червні в Росії зареєстрували лише 66,7 тис. нових комерційних організацій, що на 23,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це мінімальний показник із 2010 року. Водночас припинили діяльність 118,7 тис. підприємств.

Паралельно погіршується здатність сектору обслуговувати борги:

Прострочення: На початок літа борги мали близько 100 тис. із 600 тис. суб'єктів МСП, які брали банківські кредити.

Обсяг боргу: Загальна сума простроченої заборгованості перевищила $8 млрд.

Головними чинниками кризи є дорогі позики та збільшення податкового тиску. У травні середня ставка за короткостроковими кредитами для МСП сягала 18,2%, а за довгостроковими — 14% при обмеженому доступі до пільгового держфінансування.

Крім того, поріг доходу для звільнення платників спрощеної системи від ПДВ знизили з $769 тис. до $256 тис. Це змусило частину бізнесу вперше нараховувати цей податок і витрачатися на звітність. Разом із падінням попиту через санкції це завдало найбільшого удару по компаніях із низькою рентабельністю.

Нагадаємо, у липні ощадна активність населення РФ знизилася на тлі літнього стрибка інфляції та паливної кризи. Частка респондентів, які віддають перевагу заощадженням, а не покупкам, впала на 6,5 відсоткового пункта — до 47,9%.