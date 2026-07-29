Росіяни припиняють відкладати гроші: рівень впав до мінімуму за дев'ять років

У липні ощадна активність населення РФ знизилася на тлі літнього стрибка інфляції та паливної кризи. Частка респондентів, які віддають перевагу заощадженням, а не покупкам, впала на 6,5 відсоткового пункта — до 47,9%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За оцінкою Центробанку РФ, який замовляв відповідне опитування у фонду "Общественное мнение", цей показник вкрай рідко опускається нижче позначки 50%, а поточний рівень став мінімальним із березня 2015 року.

Зростання песимізму та скорочення доходів

Зміна поведінки споживачів супроводжується погіршенням оцінок фінансового стану та ухиленням від традиційних інструментів накопичення:

Оцінка умов для заощаджень: 34% опитаних вважають нинішній час поганим для створення накопичень, тоді як хорошим його назвали лише 26%. Обидва показники є найгіршими за останні 2,5 року.

Відсутність фінансової подушки: 56% респондентів заявили про повну відсутність грошового запасу на випадок втрати основного доходу. Лише 41% опитаних вказали на наявність певних збережень.

Падіння реальних накопичень: за розрахунками Центру розвитку ВШЕ, у першому кварталі реальний обсяг збережень росіян скоротився майже на третину (на 32,1%). Медіанний середньодушовий наявний дохід зафіксувався на позначці близько 27,5 тис. рублів.

Погіршення споживчих очікувань: частка громадян, які вважають за краще витрачати кошти, зросла на 4,1 в. п. до 32,7%. Водночас індекс споживчих настроїв упав на 8,3 пункта — до 89,5%, а індекс очікувань знизився на 11,4 пункта (до 92,2%), опустившись у зону песимізму. Обидва значення є найгіршими з березня 2022 року.

Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна підтвердила уповільнення зростання депозитів і зміну їхньої структури: кошти населення частіше спрямовуються на накопичувальні рахунки, ринок нерухомості та фондовий ринок, тоді як строкові вклади втрачають популярність.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські олігархи таємно виводять десятки мільярдів доларів через тиск Путіна на бізнес. Головними причинами втечі капіталу стали побоювання щодо стабільності російської економіки, дефіцит державного бюджету та загроза примусової конфіскації приватного майна на користь держави.