Російські олігархи таємно виводять десятки мільярдів доларів через тиск Путіна на бізнес

Найбагатші люди Росії, зокрема й представники найближчого оточення президента Володимира Путіна, упродовж останнього року вивели за кордон мільярди доларів. Головними причинами втечі капіталу стали побоювання щодо стабільності російської економіки, дефіцит державного бюджету та загроза примусової конфіскації приватного майна на користь держави.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За інформацією джерел видання серед російських мільярдерів, гучні справи з націоналізації великих бізнесів посилили страх еліти перед повною втратою статків. Через це заможні росіяни почали масово переводити свої портфелі у криптовалюту, золото, закордонну нерухомість та приватні інвестиційні фонди — передусім у країнах Перської затоки.

За консервативними оцінками експертів, обсяг неформального відтоку капіталу з Росії лише від початку 2026 року вже вимірюється десятками мільярдів доларів, що значно перевищує показники минулого року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну з країни вивезли близько 250 мільярдів доларів.

Посилення тиску на бізнес та загроза націоналізації

Економічні труднощі та колосальні витрати на війну проти України змушують Кремль шукати нові джерела наповнення бюджету. Російські фінансисти вже попередили диктатора, що військові витрати вийшли на "непідйомний" рівень. На цьому тлі тиск на великий бізнес посилився.

Ситуація загострилася після закритих зборів олігархів із Путіним у березні, де мільярдер Сулейман Керімов запропонував бізнесу зробити "великий добровільний внесок" у держбюджет, щоб компенсувати приватизацію 1990-х років. Цю ідею Путін активно підтримав.

Окрім того, російська прокуратура розгорнула масштабну кампанію з деприватизації. Лише за минулий рік державі повернули активи на суму понад 4 трильйони рублів (близько $51,5 млрд). Серед тих, хто втратив свої активи через тиск влади:

Вадим Мошкович — засновник одного з найбільших агрохолдингів Росії Ros Agro Plc.

Константин Струков — власник великої золотодобувної компанії.

Дмитро Каменщик — який фактично втратив контроль над московським аеропортом Домодєдово.

У відповідь на такі дії російські підприємці почали активно виводити гроші до ОАЕ, Саудівської Аравії, Туреччини, Кіпру, Монако та країн Африки.

Нові схеми обходу санкцій та банківська криза в РФ

Для виведення коштів російські еліти використовують нові тіньові маршрути, які допомагають уникати як західних санкцій, так і контролю з боку Кремля. Ключовим хабом став Дубай завдяки своїй лояльності до крипторинку.

Популярними транзитними зонами також стали Вірменія, Казахстан та Киргизстан. Зокрема, для переказів використовують стейблкоїн A7A5, розроблений компанією A7 (власником є молдовський банкір-утікач Ілан Шор) спільно з підсанкційним російським Промсвязьбанком. Лише за першу половину 2025 року ця система провела транзакцій на 7,5 трильйона рублів (близько $96 млрд).

Додатковим стимулом для втечі капіталу стала загроза системного колапсу фінансового сектору РФ. Прокремлівський Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування ще у травні офіційно попередив про ознаки наближення глибокої банківської кризи в країні через критичний рівень боргів на балансах фінустанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю 166 мільйонів доларів на день. Російська банківська система п'ятий місяць поспіль стикається з масштабним відпливом коштів, а громадяни щодня забирають з рахунків приблизно 13 мільярдів рублів.