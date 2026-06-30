Росіяни масово економлять на їжі та одязі

Війна проти України та переорієнтація російської економіки на військові потреби дедалі сильніше позначаються на рівні життя населення РФ. Більшість росіян уже змушена скорочувати витрати навіть на найнеобхідніше.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Відомство посилається на результати досліджень Prognosis та Shopper’s, згідно з яким 34% опитаних почали економити на продуктах харчування останнім часом, ще 47% робили це й раніше через нестачу коштів. Таким чином, понад 80% росіян тією чи іншою мірою обмежують витрати на базові потреби.

Ціновий шок найболючіше вдарив по споживчому кошику, перетворивши м’ясо, свіжу рибу та навіть сезонні овочі на продукти розкоші. Найпопулярнішим трендом серед росіян став перехід на найдешевші сурогати під власними марками дискаунтерів та повна відмова від звичайних солодощів чи фруктів поза сезоном.

Фінансові труднощі також позначаються на купівлі одягу. Майже 40% респондентів відкладають оновлення гардероба через нестачу грошей, а ще близько 20% заявили, що взагалі не можуть дозволити собі такі покупки.

Крім того, сфера послуг та громадського харчування переживає глибоке піке: більшість громадян закрила для себе двері кафе та ресторанів (61%), а відмова від щоденної кави з собою (39%) чи перехід на домашні «лоточки» на роботу (28%) стали новою нормою виживання в умовах воєнного часу.

У розвідці наголошують, що погіршення добробуту населення відбувається на тлі стрімкого зростання державних витрат на війну. Значні бюджетні ресурси спрямовуються на військово-промисловий комплекс і фінансування бойових дій, тоді як цивільний сектор економіки дедалі більше відчуває нестачу коштів.

У розвідці підкреслили, що попри заяви Кремля про стійкість російської економіки до санкцій, жителі країни дедалі частіше стикаються зі зростанням цін, зниженням купівельної спроможності та необхідністю економити на повсякденних товарах.

Раніше у розвідці повідомляли, що у Росії фіксують суттєве зростання сегмента дискаунтерів, які стали головним драйвером розвитку роздрібної торгівлі. За рік кількість таких магазинів збільшилася на 26,4%, а їхня виручка зросла на 67,3%, свідчать дані ринку.