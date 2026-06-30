Война против Украины и переориентация российской экономики на военные нужды все сильнее отражаются на уровне жизни населения РФ. Большинство россиян уже вынуждены сокращать расходы даже на самое необходимое.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Ведомство ссылается на результаты исследований Prognosis и Shopper's, согласно которым 34% опрошенных начали экономить на продуктах питания в последнее время, еще 47% делали это и раньше из-за нехватки средств. Таким образом, более 80% россиян в той или иной степени ограничивают затраты на базовые нужды.

Ценовой шок больнее всего ударил по потребительской корзине, превратив мясо, свежую рыбу и даже сезонные овощи в продукты роскоши. Самым популярным трендом среди россиян стал переход на самые дешевые суррогаты под собственными марками дискаунтеров и полный отказ от обычных сладостей или фруктов вне сезона.

Финансовые трудности также отражаются в покупке одежды. Около 40% респондентов откладывают обновление гардероба из-за нехватки денег, а еще около 20% заявили, что вообще не могут позволить себе такие покупки.

Кроме того, сфера услуг и общепита переживает глубокое пике: большинство граждан закрыло для себя двери кафе и ресторанов (61%), а отказ от ежедневного кофе с собой (39%) или переход на домашние «лоточки» на работу (28%) стали новой нормой выживания в условиях военного времени.

В разведке отмечают, что ухудшение благосостояния населения происходит на фоне стремительного роста государственных расходов на войну. Значительные бюджетные ресурсы направляются на военно-промышленный комплекс и боевые действия, тогда как гражданский сектор экономики все больше испытывает нехватку средств.

В разведке подчеркнули, что, несмотря на заявления Кремля об устойчивости российской экономики к санкциям, жители страны все чаще сталкиваются с ростом цен, снижением покупательной способности и необходимостью экономить на повседневных товарах.

Ранее в разведке сообщалось, что в России фиксируют существенный рост сегмента дискаунтеров, ставших главным драйвером развития розничной торговли. За год количество таких магазинов увеличилось на 26,4%, а их выручка выросла на 67,3%, свидетельствуют данные рынка.