В России массированное перераспределение финансовых и человеческих ресурсов в пользу военно-промышленного комплекса искусственно "перегрело" отдельные сегменты рынка труда, одновременно "обескровив" гражданское производство.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Отмечается, что "Росстат" отчитывается о росте средней номинальной зарплаты в РФ до 1 460 долларов в первом квартале 2026 года. Официальное объяснение стандартно: плановая индексация в бюджетном секторе и конкурентное повышение окладов на крупных предприятиях в условиях рекордно низкой безработицы в 2,2%.

В разведке отмечают, что проблема в том, что эти цифры мало общего с реальностью, которую фиксирует сам же российский банковский сектор.

Да, Сбербанк, опираясь на транзакционный мониторинг, оценивает медианную зарплату вдвое скромнее: 900 долларов. Разрыв между официальной средней и реальной медианной зарплатой в 560 долларов объясняется просто: чрезвычайно высокая концентрация доходов в секторах, напрямую связанных с ВПК, финансами и сырьевыми отраслями, статистически «тянет» общий средний показатель вверх, скрывая за ним стагнацию у всех остальных.

Самый медленный рост демонстрируют именно те отрасли, где сосредоточено большинство наемных работников. В рыболовстве, угольной промышленности, автомобилестроении, деревообработке и железнодорожных перевозках зарплаты выросли всего на 6%, оставшись на уровне 1091 доллар. Еще хуже в легкой промышленности: производство одежды дает в среднем 791 доллар, здравоохранение – 764 доллара, образование – 737 долларов.

Показательным индикатором того, куда идет гражданская экономика РФ, стало решение компании Gloria Jeans, крупнейшего производителя и ритейлера одежды в стране. В начале июня компания объявила о полной ликвидации собственных производственных мощностей. Официальная причина невозможность укомплектовать производство персоналом.

В разведке подчеркивают, что количество открытых вакансий в России сократилось за первый квартал на 20–25%, в то время как количество резюме выросло на 34%. Бизнес прекратил набирать новых людей, сосредоточившись исключительно на содержании уже имеющихся. Некуда деться: предприятия вынуждены повышать зарплаты быстрее роста производительности труда, что непосредственно сокращает рентабельность и отражает любое желание инвестировать в модернизацию.

"Массированное перераспределение финансовых и человеческих ресурсов в пользу ВПК искусственно перегрело отдельные сегменты рынка труда, одновременно обескровив гражданское производство", - заключают в ведомстве.

Напомним, Россия столкнулась с острым дефицитом рабочей силы, который годами будет ограничивать ее экономическое развитие. Главными причинами кадрового голода стали масштабные потери в войне против Украины, массовая эмиграция и всеобщее старение населения.