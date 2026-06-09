Крупнейший производитель одежды в России лишается всех своих фабрик

Компания Gloria Jeans, крупнейший производитель и продавец одежды в России, решила продать или сдать в аренду свои последние крупные производственные площадки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Речь идет о фабриках в Шахтах и Новошахтинске в Ростовской области, которые остановили работу в конце марта. Общая их площадь составляет 148,6 тыс. кв. м.

Также на продажу выставлены склад и распределительный центр в Миллерово и Зверевом.

Пока предложение Gloria Jeans 44 участникам рынка, среди которых ритейлеры и предприятия легкой промышленности, включая "Твое", "Спортмастер", Elis, Famillia, Finn Flare, а также маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет".

Но участники рынка сомневаются, что Gloria Jeans сможет найти покупателей на две последние фабрики, ведь в 2025 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились на 8-10%, а высокие процентные ставки сделали производство одежды экономически нерентабельным.

В результате компании стали переносить производства в страны с дешевой рабочей силой, прежде всего в Узбекистан и Китай.

О Gloria Jeans

Gloria Jeans – крупнейший производитель и ритейлер одежды в России, который был основан в 1988 году. Компания начала распродавать производственные активы в 2024 году. Раньше бренд имел пять фабрик по пошиву одежды, но три из них пришлось продать из-за нехватки персонала.

В частности, ООО «Булава», входящее в группу «Калашников», приобрело производственные линии Gloria Jeans в Гуковом и Зверевом. Их предполагается переориентировать на выпуск военной и специальной одежды.

Кроме сворачивания производств, Gloria Jeans за неполные два года ликвидировала не менее 100 магазинов. В 2026 году ритейлер намерен остановить работу еще 150 торговых точек.

По итогам 2025 года совокупная выручка основных юрлиц компании снизилась на 7%, до 80 млрд руб., чистая прибыль сократилась вдвое, до 950 млн руб. Gloria Jeans имеет около 600 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане.

Напомним, в России фиксируют существенный рост сегмента дискаунтеров, ставших главным драйвером развития розничной торговли. За год количество таких магазинов увеличилось на 26,4%, а их выручка выросла на 67,3%, свидетельствуют данные рынка.