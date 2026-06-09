Найбільший виробник одягу в Росії позбавляється всіх своїх фабрик

Компанія Gloria Jeans, найбільший виробник та продавець одягу в Росії, вирішила продати чи здати в оренду свої останні великі виробничі майданчики.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Йдеться про фабрики в Шахтах та Новошахтинську Ростовської області, які зупинили роботу наприкінці березня. Загальна їхня площа становить 148,6 тис. кв. м.

Також на продаж виставлені склад та розподільчий центр у Міллеровому та Звєрєвому.

Наразі пропозиція Gloria Jeans 44 учасникам ринку, серед яких ритейлери та підприємства легкої промисловості, включаючи "Твоє", "Спортмайстер", Elis, Famillia, Finn Flare, а також маркетплейси Wildberries, Ozon та "Яндекс.Маркет".

Але учасники ринку сумніваються, що Gloria Jeans зможе знайти покупців на останні дві фабрики, адже у 2025 році продажі одягу, взуття та аксесуарів у Росії скоротилися на 8-10%, а високі відсоткові ставки зробили виробництво одягу економічно нерентабельним.

У результаті компанії стали переносити виробництва до країн з дешевою робочою силою, передусім до Узбекистану та Китаю.

Про Gloria Jeans

Gloria Jeans - найбільший виробник та рітейлер одягу в Росії, який був заснований у 1988 році. Компанія почала розпродувати виробничі активи 2024-го. Раніше бренд мав п'ять фабрик з пошиття одягу, але три з них довелося продати через брак персоналу.

Зокрема, ТОВ «Булава», що входить до групи «Калашников», придбало виробничі лінії Gloria Jeans у Гуковому та Звєрєвому. Їх передбачається переорієнтувати на випуск військового та спеціального одягу.

Крім згортання виробництв, Gloria Jeans за неповні два роки ліквідувала щонайменше 100 магазинів. У 2026-му ритейлер має намір зупинити роботу ще 150 торгових точок.

За підсумками 2025 року сукупна виручка основних юрособ компанії знизилася на 7%, до 80 млрд руб., Чистий прибуток скоротився вдвічі, до 950 млн руб. Gloria Jeans має близько 600 магазинів у Росії, Білорусі та Казахстані.

Нагадаємо, у Росії фіксують суттєве зростання сегмента дискаунтерів, які стали головним драйвером розвитку роздрібної торгівлі. За рік кількість таких магазинів збільшилася на 26,4%, а їхня виручка зросла на 67,3%, свідчать дані ринку.