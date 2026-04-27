Росіяни масово переходять на дешевий ритейл: виручка дискаунтерів зросла на 67%

магазин
Російський ритейл масово переорієнтовується на дискаунтери / Служба зовнішньої розвідки України

У Росії фіксують суттєве зростання сегмента дискаунтерів, які стали головним драйвером розвитку роздрібної торгівлі. За рік кількість таких магазинів збільшилася на 26,4%, а їхня виручка зросла на 67,3%, свідчать дані ринку. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

Загальне зростання кількості торгових точок у країні становило 5,8%, однак саме бюджетні формати забезпечили основну динаміку ринку. Це вказує на поступове зміщення структури споживання в бік більш доступних товарів.

На тлі цих змін традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють слабшу динаміку та часткове переформатування, поступаючись часткою ринку більш дешевим форматам.

Аналітики відзначають, що така трансформація ритейлу є наслідком зміни купівельної поведінки населення, яке дедалі частіше орієнтується на ціну, а не на бренд чи сервіс. Це також може свідчити про посилення тиску на доходи домогосподарств і загальне зростання чутливості до вартості товарів.

Нагадаємо, що раніше аналітики фіксували ознаки структурного погіршення російської економіки та зниження реальних доходів населення, що стимулює перехід споживачів до дешевших форматів покупок.

Автор:
Лариса Крупко