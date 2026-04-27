Россияне массово переходят на дешевый ритейл: выручка дискаунтеров выросла на 67%

Российский ритейл массово переориентируется на дискаунтеры/Служба внешней разведки Украины

В России фиксируют существенный рост сегмента дискаунтеров, ставших главным драйвером развития розничной торговли. За год количество таких магазинов увеличилось на 26,4%, а их выручка выросла на 67,3%, свидетельствуют данные рынка.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Общий рост количества торговых точек в стране составил 5,8%, однако именно бюджетные форматы обеспечили основную динамику рынка. Это указывает на постепенное смещение структуры потребления в сторону более доступных товаров.

На фоне этих изменений традиционные супермаркеты и магазины «у дома» демонстрируют более слабую динамику и частичное переформатирование, уступая долю рынка более дешевым форматам.

Аналитики отмечают, что такая трансформация ритейла является следствием изменения покупательского поведения населения, все чаще ориентирующегося на цену, а не на бренд или сервис. Это также может свидетельствовать об усилении давления на доходы домохозяйств и общем росте чувствительности к стоимости товаров.

Напомним, что ранее аналитики фиксировали признаки структурного ухудшения российской экономики и снижения реальных доходов населения, что стимулирует переход потребителей к более дешевым форматам покупок.

Автор:
Лариса Крупко