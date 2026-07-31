НБУ закликав банки підтримати підприємства реального сектору: рекомендації регулятора

Національний банк України офіційно звернувся до банків із закликом підтримати підприємства реального сектора, які постраждали від погіршення ситуації в країні, та надав відповідні рекомендації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Вплив обстрілів на роботу компаній

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що атаки Росії на енергетичну, логістичну, складську та портову інфраструктуру ускладнили умови роботи українського бізнесу. Особливо відчутно на підприємства реального сектору впливає обмеження морської логістики.

Унаслідок дій агресора експорт продукції суттєво затримується або тимчасово призупиняється. Це призводить до таких наслідків: погіршення грошових потоків; накопичення готової продукції; зміна цін та попиту; порушення виробничих і логістичних ланцюгів.

Як наслідок — зростає навантаження на бізнес, а також погіршується здатність підприємств своєчасно обслуговувати кредити та залучати нове фінансування.

"Додатковий тиск на фінансовий стан позичальників-юридичних осіб впливає і на банківський сектор. Якщо належно не реагувати на ці ризики, нинішні труднощі підприємств можуть призвести до погіршення якості кредитних портфелів банків. Натомість своєчасна підтримка бізнесу через наявні інструменти є передумовою мінімізації кредитних втрат", — Андрій Пишний, Глава НБУ.

Важливість банківської підтримки

Очільник регулятора наголосив, що збереження доступу компаній до фінансових ресурсів є ключовим чинником для всієї держави.

"Збереження доступу бізнесу до банківського фінансування є одним із ключових чинників економічної стійкості держави та її експортного потенціалу під час воєнного стану. Окрема увага має бути приділена підприємствам, які провадять діяльність у критично важливих галузях економіки", — Андрій Пишний, Глава НБУ.

Рекомендації для банківських установ

НБУ рекомендує финустановам дотримуватися таких кроків:

розглядати можливість індивідуальної підтримки позичальників через реструктуризацію заборгованості, зміни графіків погашення чи інші інструменти;

постійно моніторити фінансовий стан підприємств з урахуванням логістичних обмежень, динаміки цін та зміни попиту;

ураховувати чинні регуляторні особливості для оцінки кредитного ризику в умовах воєнного стану;

під час оцінки аграрних підприємств використовувати підходи з урахуванням повного виробничого циклу без погіршення показників через сезонну волатильність;

забезпечити безперервність кредитування агропромислового комплексу для фінансування осінньої посівної кампанії;

розширювати доступ аграріїв до фінансування, приймаючи готову продукцію як забезпечення за кредитами.

При цьому реструктуризація не повинна використовуватися для приховування неплатоспроможності позичальника.

Адаптація регуляторних умов з боку НБУ

Зі свого боку Нацбанк планує розширити особливості застосування вимог щодо оцінки кредитного ризику. Це дозволить банкам не застосовувати окремі ознаки дефолту до боржників ‒ юридичних осіб, які потребують короткострокової реструктуризації та можуть відновити обслуговування боргів.

Крім того, НБУ планує підвищити коефіцієнт ліквідності застави товарів в обороті або в переробці для агросектору. Продукція у підприємств є, але через логістику її реалізація відкладається.

Запропоновані зміни матимуть тимчасовий характер та діятимуть протягом одного року з моменту їх запровадження. Водночас банки зобов'язані надалі належно оцінювати кредитоспроможність позичальників і відображати реальний рівень ризику.

Раніше повідомлялося, що НБУ завершує погодження з Міжнародним валютним фондом нового пакета валютної лібералізації, який передбачає пом'якшення обмежень для бізнесу, фізичних осіб та фінансового ринку.