У яких галузях бізнес має найкращий фінансовий стан: оцінка НБУ

Більшість компаній реального сектору економіки України залишаються фінансово здоровими. У 2025 році половина активів приватного нефінансового сектору належала компаніям із міцним або відмінним фінансовим станом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт про фінансову стабільність Національного банку України.

У межах дослідження Нацбанк оцінив показники нефінансових приватних компаній за 2021-2025 роки. Щороку аналіз охоплював у середньому близько 180 тис. компаній, які генерують понад 90% виручки приватного нефінансового сектору.

Фінансове здоров'я бізнесу оцінювали за сімома показниками. Серед них — динаміка доходів, рентабельність, боргове навантаження та ліквідність.

За оцінкою НБУ, погіршення фінансового стану компаній у 2022 році змінилося відновленням у 2023-2024 роках. У результаті бізнес наблизився до показників 2021 року.

Найкращий фінансовий стан мають компанії сільського господарства, машинобудування, торгівлі та переробної промисловості. Натомість у хімічній галузі та металургії найбільше зросла частка слабких компаній.

Серед позичальників банків близько половини мають міцне або відмінне фінансове здоров'я. Частка компаній зі слабким фінансовим станом серед них у 2025 році скоротилася на 10 в. п. порівняно з 2022 роком — до 18% активів.

Водночас у Нацбанку застерігають, що покращення показників слід оцінювати обережно. З кожним роком до аналізу не потрапляли компанії, які повністю припинили діяльність через воєнні втрати. Крім того, частина компаній зі слабкими індивідуальними показниками може мати підтримку від фінансово стійкіших груп.

Серед ризиків для бізнесу НБУ називає сповільнення економіки, дисбаланси на ринку праці та зростання собівартості. Водночас помірне боргове навантаження і значна ліквідність залишаються ключовими чинниками стійкості компаній.

У Нацбанку також вважають, що кредитний потенціал реального сектору ще не вичерпаний. Компанії, які активно кредитуються в українських банках, мають близько третини активів бізнесу та генерують 40% його виручки. Це свідчить про простір для подальшого зростання кредитного портфеля, хоча попит на банківські кредити залишається обмеженим.

Зауважимо, українські підприємства четвертий місяць поспіль позитивно оцінюють результати своєї діяльності. Незважаючи на незначне зниження індексу порівняно з травнем, оптимізм на ринку тримається завдяки стабільній ситуації в енергетиці, надходженню зовнішньої фінансової допомоги та сезонному пожвавленню попиту.