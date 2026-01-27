Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У 2026 році понад три чверті банків планують наростити кредитування: прогноз на перший квартал

нбу
Банки України планують наростити кредитування. / НБУ

Банківський сектор України демонструє стійкість та віру в економічне відновлення. Згідно з результатами свіжого "Опитування про умови банківського кредитування", понад три чверті фінустанов планують активно розширювати фінансування бізнесу впродовж 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Оптимістичні настрої

Настрої банкірів щодо кредитування домогосподарств зараз найоптимістичніші з початку 2021 року. Це означає, що отримати кошти на споживчі потреби чи нове житло стане простіше.

"Банки зберегли оптимістичні настрої стосовно розвитку кредитування: понад три чверті з них планують збільшити кредитування бізнесу, а баланс відповідей про зростання обсягів кредитування домогосподарств став найвищим з початку 2021 року", — свідчать дані опитування.

Прогноз на І квартал 2026 року

У перші три місяці 2026 року банки очікують на зростання попиту як на іпотечні, так і на споживчі кредити. Боргове навантаження підприємств респонденти оцінили як середнє, домогосподарств – як низьке.

Конкуренція між банками та достатня капіталізація сприяли певному пом’якшенню кредитних стандартів для бізнесу. У січні – березні банки й надалі планують пом’якшувати кредитні стандарти, зокрема для іпотеки та споживчих позик.

Як зауважили в НБУ, пом’якшення стандартів для споживчих позик триває вже три роки поспіль. Крім того, рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс, а на іпотеку – не змінився.

У перші три місяці 2026 року респонденти очікують на посилення передусім ризику ліквідності та кредитного ризику.

Довідково

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 12 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінустанов із часткою 96% активів банківської системи.

Нагадаємо, з 27 січня 2026 року набрали чинності нові вимоги НБУ щодо управління ризиками в банках та банківських групах.

Автор:
Тетяна Ковальчук