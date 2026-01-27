У 2026 році понад три чверті банків планують наростити кредитування: прогноз на перший квартал

Банківський сектор України демонструє стійкість та віру в економічне відновлення. Згідно з результатами свіжого "Опитування про умови банківського кредитування", понад три чверті фінустанов планують активно розширювати фінансування бізнесу впродовж 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Оптимістичні настрої

Настрої банкірів щодо кредитування домогосподарств зараз найоптимістичніші з початку 2021 року. Це означає, що отримати кошти на споживчі потреби чи нове житло стане простіше.

"Банки зберегли оптимістичні настрої стосовно розвитку кредитування: понад три чверті з них планують збільшити кредитування бізнесу, а баланс відповідей про зростання обсягів кредитування домогосподарств став найвищим з початку 2021 року", — свідчать дані опитування.

Прогноз на І квартал 2026 року

У перші три місяці 2026 року банки очікують на зростання попиту як на іпотечні, так і на споживчі кредити. Боргове навантаження підприємств респонденти оцінили як середнє, домогосподарств – як низьке.

Конкуренція між банками та достатня капіталізація сприяли певному пом’якшенню кредитних стандартів для бізнесу. У січні – березні банки й надалі планують пом’якшувати кредитні стандарти, зокрема для іпотеки та споживчих позик.

Як зауважили в НБУ, пом’якшення стандартів для споживчих позик триває вже три роки поспіль. Крім того, рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс, а на іпотеку – не змінився.

У перші три місяці 2026 року респонденти очікують на посилення передусім ризику ліквідності та кредитного ризику.

Довідково

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 12 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінустанов із часткою 96% активів банківської системи.

Нагадаємо, з 27 січня 2026 року набрали чинності нові вимоги НБУ щодо управління ризиками в банках та банківських групах.