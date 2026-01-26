Іпотека 2026: чи подешевшає житло та які ставки пропонують банки

Початок 2026 року позначився новою фазою на ринку житлового кредитування в Україні. Після кількох років активного зростання попиту та державної підтримки іпотека в Україні зазнає трансформації: змінюються умови державних програм, банки переглядають власні ставки, а майбутні покупці змушені поєднувати очікування з реальністю. Читайте на Delo.ua про головні питання для тих, хто планує купівлю житла: чи подешевшає житло, чи стане доступнішою іпотека на житло 2026, і які реальні умови пропонують фінансові установи.

Нові правила у програмі єОселя у 2026 році

У 2026 році ключовою державною ініціативою залишається пільгова іпотека єОселя. Це основна програма для багатьох українців, які хочуть придбати власне житло. Програма діє за моделлю, де держава через Українську фінансову житлову компанію компенсує банкам частину відсоткової ставки, що дозволяє знижувати реальну вартість кредиту для позичальників.

Нещодавно з’явилося одне із ключових нововведень: можливість отримати пільговий кредит під 3% річних для мобілізованих військовослужбовців, незалежно від контрактної служби. Це розширює коло учасників іпотеки для військових і вирівнює умови з контрактниками. Раніше тільки контрактники мали право на таку низьку ставку, тепер це право поширюється на всіх мобілізованих.

Тож на 2026 рік програма єОселя пропонує наступні умови:

ставка 3(6)% річних для військових, медиків, педагогів та інших пільгових категорій;

ставка 7(10)% річних для ширшого кола позичальників;

державна компенсація до 70% першого внеску для окремих груп (особливо ВПО);

термін кредитування до 20 років;

сума залежить від вартості нерухомості та доходів позичальника.

Крім цього, зміни передбачають корекцію лімітів площі та вартості житла, що купується за програмою, з метою адаптації до реальних ринкових умов. Це означає, що хоча іпотека на житло все ще залишається пільговою, сам механізм стає дещо більш вимогливим за параметрами об'єкта. Не можна буде купити квартиру площею 200 квадратних метрів за пільговою ставкою – є обмеження.

Нині програма працює через понад 10 банків-партнерів, серед яких Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Таскомбанк та інші, що дозволяє споживачам порівнювати умови кредитування. В даному випадку, конкуренція між банками працює на користь позичальників.

Результати програми: тисячі нових власників

Дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства свідчать, що багато категорій громадян використовують держпідтримку єОселя для придбання житла. У 2025 році за програмою було видано понад 4700 кредитів на загальну суму понад 8,4 млрд гривень.

Частина позичальників – це військовослужбовці, медики, педагоги, внутрішньо переміщені особи та ветерани. А отже, іпотека для військових та інших соціальних груп як соціальна ініціатива зберігає свою актуальність.

До того ж уряд продовжує розвивати програми доступної іпотеки, адже в бюджеті на 2026 рік вже закладено рекордні ресурси для підтримки бізнесу та розвитку іпотечної програми «єОселя».

Також 18 млрд грн планується спрямувати на програму «Доступні кредити 5−7−9%» та ще 7,4 млрд грн на інновації та оборонні технології у межах платформи Brave1.

А отже держава продовжує використовувати пільгове фінансування з метою відновлення економіки та для стимулювання підприємницької активності.

Комерційна іпотека: для тих, хто не потрапляє під пільги

Поза державною програмою банки теж пропонують кредит на житло, але умови тут суттєво різняться. У 2025 році частка комерційних іпотечних кредитів була близько 4,5% всіх виданих іпотек, що свідчить про поступову, але не надшвидку активізацію ринку без участі держави.

За даними НБУ та практики банків, ринкові ставки по комерційній іпотеці в Україні у 2025 році в середньому знаходилися на рівні приблизно 8-12% річних або вище в залежності від умов: першого внеску, строку кредиту, боргового навантаження.

Загалом, на ставку комерційної іпотеки впливає декілька факторів.

Розмір першого внеску (чим більший, тим нижча ставка). Термін кредитування (довші терміни – вищі ставки). Рівень доходів позичальника. Кредитна історія. Вартість житла та його стан. Загальна економічна ситуація в країні.

Голова Глобус Банку Сергій Мамедов у своєму коментарі для Мінфін припустив, що ставки будуть поступово знижуватися на 1-1,5 відсоткових пункти (тобто до 13-13,5%). Але за умови покращення макроекономічної ситуації і стабілізацією інфляції:

«Потенціал для подальшого зниження ставок існує, але він напряму пов’язаний із макроекономічною стабільністю, монетарною політикою НБУ — зокрема зниженням облікової ставки, яка формує вартість грошей (з березня 2025 року облікова ставка залишається на рівні 15,5%).

Також на рівень кредитних ставок може вплинути загальна динаміка економіки та ритмічність надходжень макрофінансової допомоги від країн-партнерів, яка має покрити розрив між доходами та видатками та допоможе збалансувати держбюджет».

Але зниження повністю залежатиме від монетарної політики НБУ та загальної економічної стабільності.

Чи подешевшає житло у 2026 році

Зв'язок між іпотекою і цінами на житло очевидний: доступний кредит здатний стимулювати попит, а в умовах обмеженої пропозиції це може стримувати падіння цін. За даними ринку, суттєвого здешевлення житла в Україні очікувати не варто – ціни, швидше за все, залишатимуться на стабільному або помірно зростаючому рівні.

Частково це пояснюється тим, що доходи населення та інфляційний тиск не створюють передумов для масового цінового провалу. Будівельні матеріали дорожчають, зарплати будівельників зростають, вартість землі не падає – все це утримує ціни на житло.

Ринок нерухомості адаптується до цих умов: навіть попри певне зниження активності в окремі періоди, житло в Україні залишається зоною збереження капіталу, а не інструментом для спекулятивних прибутків. Тобто падіння цін унаслідок дешевшої іпотеки на житло 2026 виглядає малоймовірним. Навпаки, доступніша іпотека може навіть трохи підштовхнути ціни вгору через зростання попиту.

Прогноз на 2026 рік

Так, 2026 рік для ринку іпотеки в Україні – це час адаптації та поміркованих змін. Іпотека на житло 2026 залишається доступним інструментом для тих, хто планує довгострокове проживання, але не створює умов для масового здешевлення житла.

Державна програма єОселя продовжує відігравати ключову роль, особливо для цільових груп, включно з іпотекою для військових, але вимагає уважного підходу до умов і фінансового планування.

При цьому ринкові ставки можуть знижуватися в разі стабілізації економічної ситуації, але для цього потрібна не лише політика держави, а й покращення загального фінансового клімату в країн. Тобто мають зіграти такі фактори, як

зниження інфляції,

стабілізація курсу гривні,

відновлення економіки.

Все це впливає фактори на вартість кредитів.Іпотека на житло у 2026 році – це реальний інструмент для придбання житла, але не панацея. Державна програма єОселя робить житло доступнішим для пільгових категорій, комерційні банки пропонують альтернативу для решти.