Які умови іпотеки для українців у 2025 році пропонують банки?

Попит на іпотеку на житло в Україні демонструє стійке зростання, особливо після відновлення державних програм підтримки. Редакція Delo.ua , розглянула, як після періоду економічної нестабільності уряд знову робить активну ставку на доступне кредитування. Зокрема через оновлену програму «єОселя», що функціонує на платформі «Дія». У 2025 році умови державного іпотечного кредитування стали значно гнучкішими, а коло потенційних учасників розширилося до максимуму за всю історію програми.

Програма «єОселя»: які зміни прийшли у 2025 році

Згідно з офіційною інформацією Кабінету Міністрів України, держава взяла на себе зобов'язання частково компенсувати витрати громадян на перший внесок та відсотки за іпотечним кредитом. Зокрема, державна іпотека на житло у 2025 році передбачає покриття до 70% першого внеску або щомісячних платежів, що кардинально змінює доступність власного житла.

Програма охоплює не лише традиційні соціальні категорії, а й значно ширше коло українців, які працюють у критично важливих для країни галузях. До них належать медики, освітяни, військові, працівники оборонної сфери та державні службовці. Банки-учасники програми пропонують кредити під пільговою ставкою від 5 до 7% річних на строк до 20 років. Що вважаються безпрецедентно низьким показником для українського ринку.

Особливо важливим нововведенням стала можливість електронної подачі всіх документів через портал «Дія».

Спеціальні умови для захисників України

Особливі умови діють для тих, хто служить або служив у Збройних Силах України та інших силових структурах. Іпотека для військових передбачає максимально пільгову ставку – до 3% річних, а для окремих категорій учасників бойових дій передбачена навіть нульова ставка на перші три роки користування кредитом.

Держава також бере на себе левову частку витрат із першого внеску, що робить кредитування доступним. Навіть безпосередньо під час проходження служби, коли доходи військового можуть бути обмеженими.

Програма також враховує особливості військової служби. Наприклад, э можливість відтермінування платежів під час активних бойових дій, спрощені вимоги до документального підтвердження доходів та можливість залучення поручителів з числа співслужбовців.

Банківські умови та ринкові реалії

Банки, які беруть участь у державній програмі, зберігають максимально гнучкі умови для клієнтів. Іпотека в Україні у 2025 році доступна як на нове житло у новобудовах, так і на готові квартири від надійних забудовників.

Мінімальний перший внесок традиційно становить від 20 до 30% вартості житла. Однак для учасників програми «єОселя» ця частка може бути значно меншою завдяки прямій державній компенсації. У деяких випадках ефективний перший внесок може складати лише 5-10% від загальної вартості квартири.

Розмір кредиту визначається індивідуально з урахуванням підтвердженого доходу позичальника та загальної платоспроможності родини. Максимальний термін погашення кредиту може становити 20 або навіть 30 років залежно від віку позичальника та обраного банку.

Цільова аудиторія програми 2025 року

За офіційними даними Міністерства розвитку громад та територій України, іпотека на житло 2025 року орієнтована насамперед на кілька ключових категорій громадян.

Молоді сім'ї : пари віком до 35 років, які народили або усиновили дитину, отримують додаткові преференції.

Військовослужбовці : діючі та демобілізовані учасники бойових дій з максимальними пільгами.

Медичні працівники : лікарі та медсестри, особливо ті, хто працював під час пандемії та війни.

Педагоги : вчителі та викладачі державних навчальних закладів.

Внутрішньо переміщені особи : громадяни, які втратили житло внаслідок війни.

Програма передбачає повністю електронну подачу заявки через спеціалізований портал єОселя на платформі «Дія». Додатково уряд активно працює над розширенням програми для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Як отримати іпотеку

Процес оформлення іпотеки у 2025 році максимально спрощений завдяки цифровізації.

Крок 1. Зареєструватися на порталі єОселя

Це можна зробити через додаток «Дія» та перевірка права на участь у програмі. Система автоматично визначить, до якої пільгової категорії належить заявник і які максимальні преференції йому доступні.

Крок 2. Оберіть банк-партнера

Важливо переконатися, що обраний забудовник акредитований у рамках державної програми. До того ж, не всі новобудови підпадають під умови пільгового кредитування.

Крок 3. Підписати договір

Після схвалення заявки банком та підписання попереднього договору держава перераховує компенсаційні кошти безпосередньо на рахунок банку або забудовника. Це гарантує прозорість використання бюджетних коштів та виключає можливість зловживань.

Підводні камені та застереження

Попри привабливість державних програм, потенційні позичальники повинні тверезо оцінювати свої фінансові можливості. Навіть із державною підтримкою іпотека залишається довгостроковим фінансовим зобов'язанням на 15-20 років, яке вимагає стабільного доходу. Іноді загальна вартість кредиту може суттєво відрізнятися від рекламованої ставки через приховані платежі.

Також важливо враховувати ризики, пов'язані з воєнним станом. Себто, можливі коливання валютного курсу, зміни в доходах, непередбачені обставини. Тому краще заздалегідь мати фінансову подушку принаймні на 6-12 місяців платежів на випадок форс-мажорних ситуацій.

Перспективи розвитку іпотечного ринку

Ринок іпотечного кредитування в Україні поступово відновлюється після шокового періоду 2022 року, коли видача нових кредитів практично зупинилася. У 2025 році спостерігається стабільне зростання кількості схвалених заявок та загального обсягу виданих іпотечних кредитів.

Є прогнози, що за умови збереження державної підтримки та поступової стабілізації економічної ситуації ринок іпотеки може вийти на докризові показники вже до кінця 2026 року. Особливо активний попит очікується у безпечних регіонах країни та великих містах з розвиненою інфраструктурою.

Ринок іпотечного кредитування демонструє ознаки стійкого відновлення. І саме 2025 рік може стати поворотним моментом, коли іпотека в Україні перетвориться на ефективний інструмент придбання житла.