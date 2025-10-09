ВПО подали 100 заяв на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

10 вересня запрацювала постанова уряду про пільгове кредитування на придбання власного житла для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій у межах програми “єОселя”. За цей час подано вже 100 заяв.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко.

За її словами, сьогодні гостро стоїть питання забезпечення ВПО житлом. Щоб його розв’язати, держава передбачила механізм, за яким ВПО або мешканці прифронтових областей можуть отримати від держави компенсацію 70% першого внеску та щомісячних внесків протягом року на придбання власного житла. Також компенсуються витрати, пов’язані з оформленням кредиту.

"Маємо вже 100 заяв. На банківські рахунки умовного зберігання перераховано вже близько 600 млн гривень", – зауважила Кірієнко.

Вона підкреслила, що така допомога надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету, крім того, для співфінансування за кредитом, можуть бути залучені кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів. Тобто громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажанням дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина.

Нагадаємо, перший кредит за цією програмою отримала родина вимушеного переселенця з Донецька, який в 2014 році переїхав до Києва. Сім’я придбали квартиру саме на етапі будівництва, вже найближчим часом він буде введений в експлуатацію.

Хто може скористатися програмою

10 вересня 2025 року набула чинності постанова уряду про розширення можливостей державної іпотечної програми “єОселя”.

Держава покриватиме вагому частку першого внеску і щомісячних платежів за кредитом для:

внутрішньо переміщені особи, внесені до державної бази даних;

громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях.

Подати заявку можна через мобільний застосунок "Дія". Рішення щодо надання іпотечного кредиту ухвалює банк-партнер програми.

Водночас під час отримання допомоги на погашення кредиту людина не може одночасно користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).