"Житло для ВПО": коли відбудеться рандомний відбір отримувачів пільгового кредиту

7 жовтня 2025 року о 14:00 відбудеться рандомний відбір отримувачів пільгового іпотечного кредиту за програмою "Житло для ВПО". Кошти на придбання нового житла отримають 1 100 родин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Умови програми та джерела фінансування

Фінансування цього етапу програми стало можливим завдяки угоді, підписаній між Мінрозвитку та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ), який надав 50 млн євро. Цих коштів вистачить, щоб забезпечити пільгові умови для купівлі житла 1 100 родинам ВПО.

Програма "Житло для ВПО" пропонує одні з найбільш доступних умов пільгової іпотеки в Україні:

3% річних;

термін кредитування — до 30 років;

мінімальний перший внесок — 6% вартості житла.

Процедура відбору та оприлюднення результатів

Відбір переможців відбудеться методом випадкової комп’ютерної вибірки. Для цього міжнародні партнери проєкту запропонували сервіс RandomPicker, який відповідає вимогам законодавства щодо захисту персональних даних.

Контроль за прозорістю процедури відбору забезпечать уповноважені представники Міністерства розвитку громад та територій України та Держмолодьжитла.

Спостерігати за відбором можна буде в режимі реального часу — трансляція відбудеться на YouTube-каналі Держмолодьжитла.

Перелік переможців буде опубліковано безпосередньо під час проведення відбору на офіційному сайті Держмолодьжитла та на сайтах його регіональних відділень.

Не пізніше наступного робочого дня регіональні управління Держмолодьжитла повідомлять переможців про необхідність подання документів. Для підтвердження участі у програмі та отримання пільгового кредиту необхідно протягом місяця подати відповідні дані, визначені порядком.

Нагадаємо, за три роки дії програми "єОселя" 20 272 родини придбали житло на понад 34,1 млрд грн, а попит на новобудови зріс до 40% учасників програми.