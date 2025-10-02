Запланована подія 2

Новини
Попит на новобудови зростає: 40% учасників програми "єОселя" обирають нове житло

квартира, мама, дети, вазон
Новобудови стають популярнішими / Freepik

Програмі “єОселя” в Україні виповнилося три роки. За цей час 20 272 родини придбали житло на понад 34,1 млрд грн, а попит на новобудови зріс до 40% учасників програми.

Як пише Delo.ua, про це  інформує пресслужба Мінекономіки.

Програма "єОселя" допомогла 20 тис. родин

"Три роки тому держава запустила "єОселю", і сьогодні це вже один із найбільш впізнаваних інструментів держполітики. Програма забезпечила понад 20 тисяч родин власним житлом, а ще допомогла підтримати будівельну галузь під час війни, створити робочі місця та стимулювати суміжні галузі промисловості", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Завдяки програмі "єОселя" власне житло вже отримали родини, у яких виховуються понад 12,5 тисяч дітей. Найактивніше нею користуються молоді сім’ї з однією дитиною та одинаки, для яких це перша можливість стати власниками житла.

Як змінювалась програма? 

Протягом дії програми "єОселя" уряд кілька разів розширював її умови:

  • У жовтні 2022 року пільгову іпотеку отримали військові за контрактом, медики, педагоги та науковці.
  • Згодом програму відкрили для всіх українців, які потребують нового житла.
  • У листопаді 2024 року фокус змістили на первинний ринок: тепер на базових умовах можна купувати квартири та будинки віком до трьох років. Військові, медики, педагоги, науковці та ветерани можуть придбати житло на прифронтових територіях віком до 10 років, а внутрішньо переміщені особи — до 20 років по всій країні.
  • Також із листопада 2024 року молодь до 25 років може долучатися до програми з першим внеском від 10% замість 20%, який можна сплатити сертифікатом "єВідновлення".
  • У серпні 2025 року уряд запровадив новий напрямок підтримки для ВПО та мешканців прифронтових територій: компенсацію до 70% першого внеску, до 70% щомісячних платежів протягом року та до 40 тис. грн супутніх витрат, на що у держбюджеті передбачено 4,4 млрд грн.

Завдяки цим змінам попит на новобудови суттєво зріс, якщо раніше їх обирала лише третина учасників програми, то у 2025 році цей показник досяг 40%.

Найбільше кредитів оформлено у Київській області — 5 633, а в столиці — 4 386. Активними залишаються й інші регіони: Львівщина (1 248 кредитів), Івано-Франківщина (941), Одещина (921) та Вінниччина (901). Програма також працює в прифронтових територіях: Чернігівська область отримала 601 кредит, Дніпропетровська — 607, Харківська — 155, а Запорізька — 52.

Нагадаємо, перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат "єВідновлення" для оплати першого внеску за іпотекою "єОселя".

Автор:
Ольга Опенько