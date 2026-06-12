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ПриватБанк призупинить операції з картками в ніч на 13 червня: які причини

ПриватБанк призупинить операції з картками
ПриватБанк призупинить операції з картками

ПриватБанк у ніч на 13 червня 2026 року проведе планові регламентні роботи процесингового центру. Через це банк тимчасово призупинить проведення операцій з платіжними картками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

Роботи триватимуть 13 червня з 00:05 до 6:30 ранку. У цей період тимчасово не працюватимуть карткові операції.

Також тайм-аут діятиме для банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів ПриватБанку.

У банку пояснили, що регламентні роботи проводять для збільшення потужностей і безпеки операцій із платіжними картками. Їх зазвичай виконують уночі, коли більшість клієнтів не користуються картками.

Клієнтам, які планують оплати картками в цей період, радять провести операції заздалегідь або відкласти їх на кілька годин.

Для клієнтів це означає коротку нічну перерву в роботі карткової інфраструктури ПриватБанку. Після завершення регламентних робіт операції мають відновитися у звичайному режимі.

Також ПриватБанк оголосив про запуск програми підтримки для мікро- та малого бізнесу, яка діятиме з 1 травня до 30 червня 2026 року. У цей період нові клієнти можуть скористатися пільговими умовами обслуговування рахунків та послугами еквайрингу.

Автор:
Тетяна Гойденко